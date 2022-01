Mga siyentipiko nais tanggalin ng Canada ang carbon capture tax credit

Iminungkahi ni Freeland ang ideya ng isang tax credit (bagong window) sa federal budget noong nakaraang taon at ang mga konsultasyon upang idisenyo ito ay natapos na bago ang Pasko.

Sa isang liham na ipinadala kay Freeland nitong Miyerkules (bagong window), nanawagan ang ilan na abandonahin niya ang ideya, at tinawag itong isang malaking subsidy para sa oil at gas industry na direktang kumokontra sa pangako ng Canada na tanggalin ang ganitong subsidies at bawasan ang greenhouse gas emissions.

Ang University of Victoria geography at civil engineering professor na si Christina Hoicka ang lead signatory ng liham at iginiit na mahal ang carbon capture at storage, hindi pa napapatunayan at patatagalin ang paggamit ng fossil fuels sa halip na magtrabaho upang palitan ito ng malinis na enerhiya.

Ang carbon capture, storage at utilization systems ay ita-trap at ia-isolate ang carbon dioxide na galing sa large-scale industry operations. Pagkatapos, permanenteng ibabaon ang CO2 sa lupa o gagamitin para mag-produce ng mas maraming langis.

PANOORIN | Ang pagpapabagal sa climate change sa pamamagitan ng paghigop ng CO2 sa hangin:

Nilinaw ni Freeland na ang mga proyekto lang na permanenteng ibabaon ang trapped carbon dioxide ang magiging eligible para sa carbon capture tax credit, ngunit nais ng mga akademiko na i-limit ang paggamit nito sa mga industriya na walang ibang option para sa pagbabawas ng emissions at huwag payagan ang fossil fuel, plastic o petrochemical companies na maging kwalipikado para rito.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.