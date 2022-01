Mahigit 200 Afghan refugees dumating sa Vancouver matapos tumakas mula sa Taliban

Sinabi ni Sean Fraser, ang ministro ng Canada na responsable para sa refugees, na ang pinakahuling arrivals ay kasama sa 7,000 refugees na ngayon ay na-airlift na sa iba’t-ibang bahagi ng Canada.

Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Sean Fraser ng Canada (archives). Litrato: CBC / Robert Short

Sinabi niya na 161 sa mga new arrivals ay mananatili sa Vancouver habang ang 48 ay maninirahan sa ibang bahagi ng bansa kung saan mayroon silang kamag-anak.

Nakasaad sa isang pahayag mula sa ministro na ang charter plane mula sa Pakistan noong Martes ay lulan ang mga tao na ang trabaho sa Afghanistan ay may significant o enduring na relasyon sa gobyerno ng Canada, gayundin ang kanilang pamilya.

Inanunsyo ng gobyerno ng British Columbia ang $2 milyon na pondo noong Nobyembre upang palakasin ang lokal na mga serbisyo at suporta para sa mga pamilya na maninirahan sa probinsya dahil sa humanitarian crisis sa Afghanistan.

Sinabi ni Municipal Affairs Minister Josie Osborne sa isang pahayag noong Miyerkules na ang pondo ay titiyakin na ang mga komunidad sa buong British Columbia ay handang i-welcome at tugunan ang mga pangangailangan ng Afghan refugees.

“Ang prayoridad ng gobyerno ay siguraduhin na ang bawat newcomer na darating sa British Columbia B.C. ay may access sa mga serbisyo at suporta na kailangan nila upang magbigay ng best chance para sa kanilang tagumpay at kasaganaan,” ani Osborne sa isang pahayag.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.