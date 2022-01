Russia nahaharap sa matinding sanctions kung uusad pa sa Ukraine, ani Joly ng Canada

Ipinosisyon ng Russia ang humigit-kumulang 100,000 na sundalo sa border ng Ukraine, kasama ang mga tangke at iba pang heavy artillery, na nagpasiklab ng takot sa buong Europa ukol sa isang pagsalakay, ngunit itinanggi ng Russia na gagawin ito ng bansa.

Nire-reject namin ang maling salaysay ng Russia na ang Ukraine o NATO ay mga banta, aniya sa isang news conference sa Brussels ngayong Huwebes.

Maaari nilang piliin ang makabuluhang diyalogo o ang mabilis at matinding consequences.

Sinabi ni Joly na ang Russia ay nasa Ukraine na at ang Canada at ang European at North Atlantic Treaty Organization NATO allies nito ay hindi tatanggapin ang karagdagang provocation - isang pagtukoy sa 2014 annexation ng Crimea ng Russia at ang pag-uudyok sa Russian separatist forces sa silangang rehiyon ng Ukraine.

Nang tanungin kung magbibigay ang Canada ng military resources, kabilang ang pagpapadala ng mga armas sa rehiyon, sinabi ni Joly na si Prime Minister Justin Trudeau ay, as we speak, tinitingnan na ang range of options.

PANOORIN | Canada mag-i-impose ng sanctions laban sa Russia ukol sa Ukraine kung kinakailangan, ani Joly:

Noong Miyerkules, sinabi ni United States U.S. President Joe Biden na inaasahan niya na lulusubin ni Russian President Vladimir Putin ang Ukraine, ngunit magbabayad ito ng dear price para rito.

Makikipag-usap si Joly sa kanyang European counterpart na si Josep Borrell ngayong araw sa Brussels, kung saan matatapos ang kanyang tatlong bansa na tour, kasama ang stops sa Ukraine at France.

Makikipagkita rin si Joly ngayong araw kay North Atlantic Treaty Organization NATO Secretary General Jens Stoltenberg.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.