Mga Pilipino sa Montreal nanawagan na marinig ang kanilang boses ukol sa youth violence

Ang mga miyembro ng Filipino community sa Montreal ay humihingi ng dagdag na resources para sa kabataang Pilipino, at nais nilang makonsulta ang komunidad habang naghahanap ang mga opisyal ng gobyerno ng paraan upang maiwasan ang armed violence na kinasasangkutan ng mga kabataan.

Ilang community leaders ang nagsalita sa isang virtual conference na inorganisa ng Center for Research-Action on Race Relations (CRAAR) noong Miyerkules, upang manawagan sa gobyerno na tugunan ang sinasasabi nilang unmet needs ng mga Filipino Montrealers.

Ang Filipino community ay tila napag-iwanan, sa kabila ng aming lumalaking alalahanin tungkol sa social, cultural at economic marginalization ng mga kabataan, ani Ramon Vicente, presidente ng Filipino Family Services of Montreal.

May 44,000 na Pilipino ang nakatira sa Montreal, ayon sa 2016 Quebec census (bagong window). More than a third - 35 porsyento - ang wala pang 24 taong gulang, kumpara sa Quebec average na 28 porsyento.

Ang mga kabataang Pilipino - lalo na ang naninirahan sa Côte-des-Neiges neighbourhood ng Montreal - ay nahaharap sa maraming balakid, ani Vicente. Marami sa kanila ang limitado ang access sa mga suportang pang-edukasyon, job training at sports. Halos 60 porsyento ay hindi nagsasalita ng wikang Pranses. Kinakaharap nila ang rasismo, substance abuse at kahirapan.

Si Bryan Perona, isang Pilipino na nagpapatakbo ng isang barbershop sa Montreal, ay sinabing alam niya ang mga hamon na pinagdadaan ng mga kabataan sa kanyang komunidad dahil marami sa kanila ang humihingi ng tulong.

Marami sa kanila feel like they don’t belong, at hindi sila tinatrato ng pantay, ani Perona. Iginiit niya na mas maraming after-school at recreational programs ang kailangan, para makatulong sa pag-iwas ng mga kabataan sa gulo.

Noong isang linggo, isang 17 taong gulang na lalaki ang nabaril (bagong window) sa Plateau-Mont-Royal borough. Tatlong Montreal na tinedyer ang napatay noong 2021.

Ang mga bayolenteng krimen na nangyayari kamakailan na nakakaapekto sa maraming Black at Arab youths sa Montreal ay isang wake-up call para sa amin ukol sa pakikipag-ugnayan sa mga kabataan at pag-a-access sa violence prevention measures para makapag-set up ng mga programa para sa kanila, ani Vicente.

Inanunsyo ng Quebec noong Disyembre na gagastos ito ng $52 milyon sa susunod na limang taon para sa youth crime prevention (bagong window), upang pigilan ang tumataas na insidente ng gun violence at krimen. Kalahati ng pondo ay mapupunta sa pagta-target ng krimen sa Montreal.

Ngunit ayon kay Fo Niemi, executive director ng Center for Research-Action on Race Relations CRAAR , marami sa English-speaking community groups sa Montreal na nakikipagtulungan sa racialized youth ay hindi pa nababalitaan kung paano ilalaan ang pondo at kailan ito darating.

Ipaglaban ang inclusion sa gun-violence summit

Ang Montreal summit sa gun violence ay inorganisa para sa katapusan ng Enero ngunit na-postpone indefinitely dahil sa COVID-19. Plano sa summit na pagsama-samahin ang gobyerno, pulisya, mga grupo sa komunidad at mga eskuwelahan, ngunit so far hindi kasama ang Filipino community.

Hindi kami sigurado kung kami at ang iba pang English-speaking racialized communities ay magiging parte ng summit na ito at magkakaroon ng pantay na access sa mga bagong [provincial] funding, ani Vicente.

Sinabi ni Coun. Stephanie Valenzuela, ang unang Pilipinang nahalal sa city council ng Montreal, na siya ay nakipag-ugnayan sa mga miyembro ng executive committee ng Montreal upang malaman kung ang Filipino community ay maaaring isama sa pagpaplano ng forum.

Ang councillor para sa Darlington sa Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ay sinabi na ang kanyang request ay ipinasa sa Montreal police, at naghihintay pa siya ng kanilang sagot.

Bilang first-generation Filipina Canadian, importante para sa akin na bigyang liwanag ang mga paghihirap ng aking komunidad at marami pang ibang ethnic communities na sinasagupa nila araw-araw dahil sa kakulangan sa accessibility sa resources na ibinibigay ng iba’t-ibang level ng gobyerno, ani Valenzuela.

Nais niyang malaman kung ano ang percentage ng summit participants na English-speaking at ano ang percentage ng visible minorities.

Umaasa ako, na sa pamamagitan ng pagtugon sa kakulangan ng integration sa loob ng networks ng siyudad, maaari tayong lumikha ng mga oportunidad at magbigay ng pag-asa sa kabataan at mga susunod na henerasyon, aniya.

