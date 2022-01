Trudeau nababahala sa mababang vaccination rate ng mga bata

Kausap ang mga reporter sa Parliament Hill, sinabi ni Trudeau na ang Paxlovid - na magiging available sa limitadong bilang ng matatanda simula ngayong linggo hanggang sa susunod - ay isang useful tool sa toolkit ngunit hindi nito mababawi ang bumababa na vaccination rate sa mga bata.

Justin Trudeau, ang prime minister ng Canada. Litrato: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Una sa lahat, ang Paxlovid ay available lang para sa mga adults 18 taong gulang pataas, ibig sabihin ang best line of defence para sa mga bata ay bakuna pa rin, aniya.

Inaprubahan ng Health Canada ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine para sa mga bata edad 5 hanggang 11 noong Nobyembre ngunit ang vaccine coverage sa grupong ito ay nahuhuli sa coverage rates ng ibang demograpikong grupo.

Dalawang buwan mula sa araw na unang inaprubahan ang bakuna para sa grupong ito, mas kaunti sa kalahati ng eligible na Canadian na mga bata (48.35 per cent) ang nagpaturok ng at least isang shot - isang bilang na forty percentage points na mas mababa sa first-dose vaccination sa mga kabataan edad 12 hanggang 17 (87.34 per cent).

Sa Ontario, inabot ng walong linggo para sa 40 porsyento ng mga bata na maturukan ng unang shot. Ang mga kabataan ay narating ang milestone na iyon na wala pang isang buwan, ayon sa analysis ng vaccine data (bagong window) ng probinsya.

Sinabi ng Public Health Agency of Canada (PHAC) na 3.2 per cent lang ng mga bata edad 5 hanggang 11 ang fully vaccinated mula Enero 8. Ang bilang na iyon ay mas mababa sa rates na naiulat sa ibang bansa.

Halimbawa, sa Estados Unidos, kung saan ang vaccination rates ay generally mas mababa sa kabuuan, 19 per cent ng mga bata sa age group na ito ay may dalawang doses na ng Pfizer vaccine.

‘Kailangan natin gawin ang tama’

Alam natin na kapag bumalik na tayo sa eskuwelahan, ang mga bata ay makikisalamuha muli, ang mga magulang ay mag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, ani Trudeau. Ang vaccination rate para sa 5 hanggang 11 ay masyadong mababa sa Canada, ibig sabihin hindi lang magiging mas vulnerable ang ating mga anak, kung hindi lahat ng tao sa lipunan, mga guro, mga lolo at lola, front-line health workers. Kailangan natin gawin ang tama.

Dahil ang kanilang immune system ay mas better equipped na labanan ang virus, ang mga bata ay mas nakaligtas sa bagsik ng COVID-19.

Ngunit dahil ang Omicron variant ang dominanteng strain na umiikot, may maliit ngunit nakakabahalang pagtaas sa bilang ng mga batang naoospital dahil sa COVID-19.

Ang mga sanggol na wala pang isang taong gulang ay pitong beses na mas maoospital kaysa sa mas matandang bata, ayon sa Public Health Agency of Canada PHAC data, bagama’t ang hospital admissions para sa grupo na ito ay nananatiling mababa overall.

Humigit-kumulang isang porsyento ng mga bata na nahawa ng COVID-19 ay maoospital. Sa unang linggo ng buwan, may 22,662 na bagong impeksyon sa buong bansa sa mga bata edad 0 hanggang 11 - na nangangahulugan na 226 na bata na nahawa sa pagitan ng Enero 2 hanggang Enero 8 ang maaaring mangailangan ng hospital care.

Adults dapat 'i-up ang kanilang game,' ani Tam

Upang protektahan ang mga sanggol at bata na hindi pa puwedeng bakunahan, sinabi ni Dr. Theresa Tam, chief public health officer ng Canada, na lahat ng eligible para sa bakuna - lalo na ang older kids - ay dapat magpabakuna upang makalikha ng isang "protective cocoon."

Sa kabutihang-palad, mababa pa rin ang rates ng intensive care admission sa mga bata. Gayunpaman, kapag napanatili ang infection rates as low as possible, maaari nating bawasan ang mas maraming malalang pagkakasakit sa mga bata, ani Tam.

Upang protektahan ang mga bata, lalo na kung hindi sila eligible para sa bakuna, ang mga matatanda sa kanilang paligid at ang kanilang guardians ay kailangang i-up ang kanilang game.

Ang pagpapabakuna habang buntis ay importante rin, ani Tam, dahil ipinapakita ng research na nakaka-trigger ito ng development ng protective antibodies na maaaring ipasa sa mga sanggol.

Humigit-kumulang isang porsyento ng mga bata na nahawa ng COVID-19 ay maoospital. Litrato: (Evan Mitsui/CBC)

Samantala, mahigit 6.5 milyon na eligible Canadians ang hindi pa fully vaccinated. Ang gap na iyon ay iniwan ang already stretched na hospital system na vulnerable sa surge ng mga hindi bakunadong pasyente na kailangang gamutin. Iminungkahi ng Public Health Agency of Canada PHAC data na ang hindi bakunadong mga tao ay 19 beses na mas maoospital sa COVID-19 kaysa sa fully vaccinated na mga indibidwal.

Sinabi ni Trudeau na ang mga taong ayaw magpabakuna ay hindi dapat mahiya na magpaturok ng unang dose kahit late na sa immunization campaign.

Ang mga nurse ay nagagalak na i-welcome kayo. Mas gusto nilang bigyan kayo ng bakuna kaysa i-intubate kayo sa ICU, aniya.

Habang sinabi ng Public Health Agency of Canada PHAC na ang Omicron ay maaaring mas less severe kaysa sa mga nakaraang variants - ang peligro ng pagkakaospital ay mas mababa kaysa sa Delta variant - ang dami ng mga bagong impeksyon ay nangangahulugan na mas maraming tao ang madaling kakapitan ng malubhang outcomes tulad ng hospitalization at pagkamatay.

Para maramdaman ang epekto sa hospitalizations, sinabi ni Trudeau na kailangang i-deploy ang 150,000 courses ng Paxvloid treatment ngayon hanggang sa pagtatapos ng Marso.

Ang therapeutic ay isang oral antiviral treatment na iniinom sa pill form. Iniulat ng Pfizer noong Nobyembre na ang Paxlovid ay maaaring bawasan ang peligro ng pagkakaospital o kamatayan ng 89 per cent kumpara sa placebo na ibinigay sa non-hospitalized high-risk adults na may COVID-19.

Ito ay magiging isang makapangyarihang kasangkapan upang patuloy na maiwasan ang mga tao na magkasakit. Ngunit kailangan itong gamitin ng tama at hindi ito replacement para sa pagpapabakuna, pagsusuot ng mask, pananatiling ligtas at pagpapanatili ng iyong distansya. Ito ay isang ekstrang layer lamang, ani Trudeau.

Walang excuse. Ang mga tao ay dapat magpabakuna. Ito ang paraan kung paano natin ito malalampasan.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.