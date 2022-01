Canada winakasan ang $222M PPE contract sa kompanya na gumagamit daw ng forced labour

Ang mga kontrata (bagong window) para sa synthetic rubber medical gloves, na nagkakahalaga ng $222 milyon, ay parte ng $8 bilyon push na pinangunahan ni dating procurement minister Anita Anand upang i-equip ang Canadian health-care workers ng personal protective equipment na kailangan nila sa panahon ng COVID-19 pandemic.

Noong Nobyembre, inanunsyo ng Nobyembre na ang deliveries mula sa kompanya na ito ay hininto (bagong window) hanggang ma-review ng gobyerno ang resulta ng isang independent audit ng operasyon ng Supermax.

Base sa kaseryosohan ng mga alegasyon at inaasahang timelines para sa final audit results, ang Gobyerno ng Canada ay nagpasya, at sumang-ayon ang Supermax Healthcare Canada, na wakasan by mutual consent ang dalawang existing na kontrata para sa supply ng nitrite gloves, sinabi ng departamento sa CBC News sa isang email noong Martes, kinukumpirma nito ang naunang report mula sa Reuters na tinapos na ng Canada ang kanilang kontrata sa Malaysian supplier.

Mga health-care workers sa Edmonton na naka-full PPE gear. Litrato: (Massimo Pinca/Reuters)

Ang Malaysia ang nagpo-provide ng tinatayang two-thirds ng supply ng disposable medical gloves sa buong mundo. (Ang Tsina ang isa pang pangunahing global manufacturer.)

Kasunod ng mga publikong alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao noong Enero at ang posibleng pang-aabuso sa mga migrant workers na kabilang sa Malaysian glove makers, tinanong ng Canadian officials ang anim na supplier - kasama ang Supermax - kung paano nila tinatrato ang kanilang mga manggagawa.

Base sa initial response ng kompanya, pinanatili ng Canada ang kanilang kontrata sa Supermax noong una, ngunit pagkatapos tapusin ng Amerika ang kanilang kontrata humanap ito ng dagdag na assurances na hindi sila gumagamit ng forced labour. Nag-hire ang kompanya ng isang independent firm upang magsagawa ng komprehensibong audit ng kanilang operasyon.

Ang Gobyerno ng Canada ay committed upang siguraduhin na hindi ito nakikitungo sa mga kompanya na gumagamit ng unethical practices, direkta man o sa loob ng kanilang mga supply chain, iginiit ng departamento noong Nobyembre habang ipinatigil muna ang deliveries ng Supermax.

‘Sineseryoso’ namin ang compliance issue: Supermax

Sa isang pahayag ngayong buwan, sinabi ng Supermax na sineseryoso nito ang compliance (bagong window) at sinisikap na maabot ang standards ng International Labour Organizations mula pa noong 2019. Gumawa ito ng bagong foreign worker management policy at iba pang mga pagbabago sa human resources practices na ipinapatupad na raw mula Nobyembre 2021.

Ang Canada ay may kasalukuyang trade negotiations (bagong window) sa Association of Southeast Asian Nations, (ASEAN), kung saan miyembro ang Malaysia. Tinawag ni Trade Minister Mary Ng ang trade deals ng Canada na high-standard agreements pagdating sa mga bagay tulad ng pagpoprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa, sinabi niya na ang anumang deal sa Canada ay may kasamang labour chapter na sumasalamin sa progressive values ng Canada.

Ang mga alegasyon laban sa glove manufacturer ay sina-suggest na ang ilang Association of Southeast Asian Nations ASEAN partners ay maaaring mahirapan na tapatan at ipatupad ang ambisyosong standards.

Ngunit ang Canada ay nahihirapan din na panatilihin ang mga produktong gawa sa forced labour sa labas ng domestic market nito.

Noong isang taon, ibinunyag ng imbestigasyon ng CBC Marketplace na ang Canadian retail giant na Reitmans Ltd. ay nagbebenta ng mga damit na gawa sa isang factory sa Tsina na pinagsususpetsahan na gumagamit ng North Korean forced labour (bagong window). Sa isa pang episode, ibinunyag din ng Marketplace na ang pangunahing Canadian grocery retailers ay nagbebenta ng tomato products (bagong window) na inani at ginawa ng Uyghurs at iba pang ethnic minorities sa ilalim ng mapang-aping working conditions sa Tsina.

Nakasaad sa mandate letter ni Labour Minister Seamus O'Regan na kailangan niyang magpakilala ng batas na magtatanggal sa forced labour sa Canadian supply chains at titiyak na ang Canadian companies ay hindi nakaka-contribute sa pang-aabuso ng karapatang pantao sa ibang bansa.

Bahagi ng artikulo ni Janyce McGregor (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Reuters.