Bawal bumisita habang lahat ng komunidad sa Nunavik ay inilagay sa COVID-19 ‘red alert’

Sinabi ng Nunavik Regional Board of Health and Social Services sa isang Facebook post na mayroong community transmission sa mahigit kalahati ng mga komunidad sa rehiyon at ang buong region ay nasa panganib.

“It is just a matter of time bago kumalat ang Omicron sa lahat ng komunidad,” saad sa post.

Mula Enero 14, walong komunidad sa hilagang rehiyon ng Quebec ang nasa red alert na habang ang natitirang anim ay nasa pangalawang pinakamataas na level, orange plus.

Ang anim na komunidad na ililipat sa red alert level ay ang Kuujjuaraapik, Umiujaq, Inukjuaq, Aklulivik, Quaqtaq at Aupaluk.

May humigit-kumulang 12,000 na residente sa Nunavik, halos 90 porsyento ay Inuit.

Sinabi ng board na nag-a-adapt ito ng mga hakbang sa red alert level ng Omicron variant, upang mabawasan as much as possible ang mga importanteng outbreaks na maaaring i-overload ang health care system, habang pinapanatili ang basic at essential services sa mga komunidad.

Sa updated na mga hakbang, ang eskuwelahan at daycares ay maaaring magbukas ngunit isasara ang lahat ng non-essential public places. Kanselado rin ang lahat ng non-essential activities.

Ang essential services tulad ng grocery stores at mga klinika ay mananatiling bukas ngunit hinihiling sa mga tao na bawasan ang kanilang essential activities kung maaari.

Pinagbabawalan ang mga tao na bumisita o tumanggap ng mga bisita, kasama ang pagbisita sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya na hindi nakatira sa iisang bahay.

Habang pinapayagan naman ang outdoor gatherings, ngunit limitado sa 20 katao.

Essential travel lang ang pinahihintulutan at may curfew mula 10 p.m. hanggang 5 a.m.

Ang mga simbahan ay bukas para sa libing lamang, at may limit na 25 katao.

Hospitalizations

Sinabi ng board na siyam ang naospital sa pagitan ng Enero 6 at Enero 12 ngunit walang in-airlift para kumuha ng medical care sa South.

Isang tao lang sa Ivujivik ang pumanaw (bagong window) mula nang magsimula ang Omicron outbreak.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.