B.C. unti-unting bubuksan ang gyms habang ang P.E.I. isinara ang dining rooms at gyms

Tayo ay nasa pandemya pa rin, kahit gustong-gusto na nating matapos ito, ani Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry sa isang news conference noong Martes nang inanunsyo ang updated measures (bagong window).

Ginawa niya raw ang desisyon na i-extend ang gathering restrictions batay sa kasalukuyang rate ng transmission at hospitalizations. Ang ban sa mga pagtitipon tulad ng kasal at libing ay mananatili hanggang Pebrero 16. Ang bars, nightclubs at lounges ay dapat din manatiling sarado.

Gayunpaman, ang gyms at fitness centres sa buong probinsya ay papayagan na unti-unting muling magbukas simula Enero 20.

Sila ay ire-require na magkaroon ng COVID-19 safety plans sa kanilang establisyemento; ang masks ay hinihikayat pa rin sa mga nagwo-work out at required para sa mga trainer at instructor. Ang proof of vaccination ay required para sa mga gagamit ng facilities.

Iniulat ng British Columbia B.C. health officials na may 854 katao ang nasa ospital na may COVID-19 noong Martes, kasama ang 112 sa intensive care, habang nakapagtala ang probinsya ng dalawa pang kamatayan mula sa sakit at 1,975 na bagong lab-confirmed cases (bagong window).

Samantala, inanunsyo ng Prince Edward Island ang bagong restrictions (bagong window) na nag-take effect noong hatinggabi, kasama ang istriktong limit sa personal na mga pagtitipon, ang patuloy na pagsasara ng mga eskuwelahan at walang dining sa loob ng mga restautant.

Ang gyms at lahat ng recreations facilities ay isasara, at ang retail stores ay limitado sa 50 porsyento na kapasidad na may physical distancing.

Sa isang press conference, nagpaabot ng kanilang pakikiramay sina Chief Public Health Officer Heather Morrison at Premier Dennis King sa mga pamilya ng dalawang tao na pumanaw noong isang linggo mula sa COVID-19, ang mga unang pagkamatay sa probinsya dahil sa COVID.

Ang mga pumanaw noong Biyernes ang dapat magpaunawa kung bakit ginagawa namin ang aming ginagawa, ani King.

Iniulat ng probinsya ang walong COVID-19 hospitalizations noong Martes, ang bilang ng mga pasyenteng nasa ICU ay tumaas sa apat. Iniulat din ng island health officials ang karagdagang 407 na bagong lab-confirmed cases ng COVID-19, isang pandemic high para sa probinsya.

Isang artikulo ng CBC News at The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.