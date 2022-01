’Racist’ assignment ukol sa imigrasyon nag-udyok sa panawagan na baguhin ang kurikulum

Ang textbook assignment na ipinadala sa CBC News ng isang nag-aalalang magulang ay hinihiling na isulat ng mga estudyante ang dalawang rason kung bakit dapat tanggapin sa Canada ang mga imigrante at refugee - at dalawang rason kung bakit hindi.

Nagbigay ang textbook ng listahan ng mga rason kung bakit ang mga imigrante at refugee ay dapat papasukin sa bansa; halimbawa, "Ang Canada ay isang malaking bansa at may espasyo para sa maraming tao" at "Ang mga imigrante ay nagbibigay ng mga bagong ideya at skills."

Sinabi ni Delores Mullings, isang propesor ng social work sa Memorial University, na nag-aalala siya sa mga iminumungkahi ng textbook para tutulan ang imigrasyon: ang newcomers ay "maaaring agawin ang trabaho mula sa residenteng Canadians" at "Ang ilang imigrante ay ginagamit ang social welfare programs at services," ayon sa textbook.

Palakihin ang larawan (bagong window) Hiniling sa mga estudyante na gamitin ang graphs upang pagdebatihan kung bakit dapat magpapasok ng mga imigrante o hindi ang Canada. Litrato: Itinago ang pangalan

Sinabi niya na ang pinaka-concerning na suggestions mula sa textbook ay ang isa na sinabing, Ang nagbabagong ethnic makeup ng bansa ay tataasan ang racial tensions sa Canada.

Nakakagulat na ang school board ay mayroon pa rin na ganitong textbook. Iniisip ko kung sino ang nagre-review ng content kung saan na-e-expose ang mga estudyante ng probinsya, ani Mullings.

Hinihiling natin sa mga estudyante na hindi lang basahin kung hindi i-ingest at pag-isipan kung paano mag-discriminate at mag-stereotype laban sa iba’t-ibang grupo ng tao na dumarating sa Canada… ito ay xenophobic at racist.

Ang assignment ay kinuha mula sa isang textbook na pinamagatang Canadian Identity, na inilathala noong 2011 ng Nelson Education para sa social studies curriculum ng Newfoundland and Labrador.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang textbook ay inilathala noong 2011 ng Nelson Education para sa social studies curriculum ng Newfoundland and Labrador. Litrato: Itinago ang pangalan

Sinabi ni Mullings na ang assignment ay nagpabalik sa kanyang naramdaman bilang isang batang mag-aaral sa isang Canadian classroom pagkatapos lumipat mula sa Jamaica noong siya ay tinedyer pa lamang.

Kapag nababasa ko ang mga ganitong bagay naaalala ko ang aking naramdaman na parang kailangan kong magtago sa ilalim ng aking mesa, aniya. Sinabi ni Mullings na ang ganitong materyal ay maaaring magbunga ng isang mapait na karanasan sa pag-aaral para sa ibang bata.

Kapag ang ilang uri ng materyal ay ipinakilala sa klase, titingnan ng mga estudyante ang mga estudyante na tampok sa mga pieces of work na ito.

Contradictory message, sabi ng prof

Sinabi ni Mullings na ang assignment ay maaaring maging devastating para sa mga magulang at bata na nag-migrate sa probinsya, na hindi naaayon sa sariling immigration initiatives ng gobyerno.

Si Delores Mullings ay isang social work professor sa Memorial University. Litrato: CBC / Meg Roberts

Winelcome ng gobyerno ng Newfoundland and Labrador ang 1,645 immigrants mula Enero hanggang Nobyembre noong isang taon at 406 refugees, mahigit kalahati ay galing sa Afghanistan. Noong Hunyo inanunsyo ng provincial government na gagastos ito ng mahigit $8 milyon upang makamit ang layunin na akitin ang 5,100 immigrants taon-taon pagsapit ng 2026.

Naka-highlight sa provincial budget noong nakaraang taon na ang imigrasyon at paglaki ng populasyon ay kritikal sa economic future ng Newfoundland and Labrador at sinabi ni Premier Andrew Furrey na ang probinsya ay may population crisis.

Talagang importante para sa probinsya na ipagpatuloy ang kampanya para akitin at panatilihin ang mga bagong tao sa probinsya na ang mga polisiya at support systems ay naaayon sa pagtawag sa mga tao at sa mga expectations na sila ay mananatili sa probinsya, ani Mullings.

Departamento ng edukasyon sinabi na kailangan ng isang ‘refresh’

Sinabi ni Education Minister Tom Osborne na kanyang ni-review ang assignment at textbook, at naniniwala siya na ang social studies curriculum ay nangangailangan ng isang refresh.

Ako ay nagulat at nadismaya, sinabi niya sa CBC News. Gusto nating maramdaman ng mga tao na sila ay welcome… lalo na ang mga estudyante sa mga eskuwelahan. Hindi natin gusto na maupo sila roon at maramdaman na parang kabilang ba sila o hindi sa klase.

Bagama’t ang social studies curriculum ay ginawa noong 2011, sinabi ni Osborne na ang department staff ay regular na nire-review ang curricula ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig ng departamento ang tungkol sa assignment dahil sa interview request ng CBC.

Sinabi ni Osborne na hinihikayat ang critical thinking sa klase dahil ito ay importante sa academic growth ngunit ang materyal ay kailangan i-approach na may sensitivity at respeto.

Kinuwestiyon din niya ang factuality ng ilang bahagi ng materyal, kabilang ang mensahe na ang mga imigrante ay aagawan ng trabaho ang residenteng Canadians.

Mayroon tayong mga employers na hinihiling sa gobyerno na magdala ng mas maraming newcomers sa probinsya dahil pinupunan nila ang mga bakanteng posisyon na nahihirapan ang mga employer na punan.

Sinabi ni Osborne na tinitingnan ng departamento na tanggalin ang textbook mula sa curriculum at ire-review ng department staff ang materyal na papalit dito.

Mga panawagan para sa curriculum improvements

Ito talaga ay dehumanizing, ani Maria Dussan, isang miyembro ng Anti-Racism Coalition of Newfoundland and Labrador. Bilang isang tao na nagdaan sa buong immigration system talagang nagkaroon ako ng visceral reaction.

Sinabi niya na ang Education Department at school district ay hindi kumikilos ng mabilis upang tanggalin ang materyal, at ang koalisyon ay hinihiling sa gobyerno na gumamit ng isang anti-racism framework upang patnubayan ang lahat ng curriculum decisions.

Kasama rito ang isang avenue para sa mga estudyante, kanilang mga pamilya at teaching staff na maghain ng reklamo tungkol sa curriculum.

Palakihin ang larawan (bagong window) Hiniling sa mga estudyante na gamitin ang mga graphs upang pagdebatihan kung bakit dapat tanggapin ang refugees o hindi sa Canada. Litrato: Itinago ang pangalan

Nais din ng koalisyon na mag-hire ang departamento ng isang komite ng racialized consultants mula sa iba’t-ibang komunidad at mag-develop ng anti-racism training para sa mga guro at taong involved sa curriculum development.

Sinabi ni Sobia Shaikh, co-chair ng koalisyon, na ang education system ng probinsya ang nagfu-fuel sa kaalaman, sa analysis, sa ating pag-unawa between ourselves.

Kung ikaw ay nagpo-produce ng materyal na nagdi-disconnect ng mga indibidwal, aniya, ninanakaw mo sa probinsya ang posibilidad ng tunay na pagsasama-sama upang harapin ang araw-araw na problema na mayroon tayo rito.

Sinabi ng kinatawan ng Nelson Education na ang kompanya ay nakipagtulungan sa gobyerno ng Newfoundland and Labrador upang buuin ang textbook noong 2011, ngunit sinabi ng publishing company na ang assignment na tulad nito malamang ay hindi isasama sa textbook ngayon.

I suspect na anumang ministry of education na nagde-develop ng isang bagong resource ay tatahakin ang ibang approach ngayon at magtutungo sa thinking concepts and inquiry, ani Lenore Brooks, ang executive director ng product solutions para sa kompanya.

Sinabi ni Lenore na ang Nelson Education ay gumagawa ng isang digital learning system para sa provincial Education Department na pahihintulutang ma-update ang textbooks at assignments nang mas madali.

Benepisyo ng newcomers sa probinsya

Sinabi ni Mullings na dapat tandaan ng mga tao na essentially lahat ng indibidwal maliban sa mga taong may Indigenous ancestry ay nag-migrate sa Canada, at nais niyang malaman ng mga newcomer na sila ay welcome at valuable members ng lipunan.

Sila ay nakaka-contribute sa ekonomiya, sila ay nagtatrabaho, ginagawa ang mga trabaho na ayaw ng maraming Newfoundlanders at Labradorians. Sila ay pumapasok sa eskuwelahan, nagvo-volunteer, aniya. Sila ay nagko-contribute in more ways than one. Ano pa ang gusto mo mula sa iyong mga mamamayan?

Isang artikulo ni Meg Roberts (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.