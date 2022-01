Manitoba Premier Heather Stefanson inihayag ang kanyang bagong gabinete

Inanunsyo ni Premier Heather Stefanson ang shuffle ngayong Martes kung saan natanggal si Ralph Eichler, ang dating agriculture minister, at si Cathy Cox, ang dating minister for sport, culture and status of women, mula sa Progressive Conservative na gabinete ng gobyerno.

Sila ay pinalitan ng tatlong bagong mukha: Turtle Mountain MLA Doyle Piwniuk bilang infrastructure minister, Lagimodière MLA Andrew Smith — na mamahala sa sport, culture and heritage, at ang ministro na responsable para sa Travel Manitoba at Manitoba Centennial Centre Corporation — at Assiniboia MLA Scott Johnston, na pamumunuan ang bagong departamento ng seniors and long-term care.

Ang departamento ni Johnston ang naatasan na magpatupad ng lahat ng bagong rekomendasyon ng review ni Stevenson (bagong window) sa nakamamatay na 2020 COVID-19 outbreak sa Maples personal care home sa Winnipeg, ani Stefanson.

Nagbalik si Eileen Clarke sa gabinete bilang minister of municipal relations, isang portfolio na inilagay siya sa tila isang pamilyar na posisyon.

Siya ang minister of Indigenous and northern relations nang mag-resign mula sa gabinete noong Hulyo 2021, dahil si Pallister ay nagbigay ng mga komento (bagong window) na matinding binatikos dahil dina-downplay nito ang pinsalang idinulot ng kolonyalismo ng Canada.

Pinalitan siya ni Alan Lagimodiere sa ilalim ng bagong pangalan ng departamento na ministry of Indigenous reconciliation and northern relations, na nanatili sa bagong gabinete.

Ang natitirang bahagi ng gabinete ay binubuo ng mga nagbabalik na ministro ngunit may ilang pagbabago.

Sinabi ni Stefanson na ang bilang ng mga portfolio ay binago upang tugunan ang mga hamon ng COVID-19, ang isang plano para sa economic growth at recovery, at ang mas mahusay na pokus sa mga prayoridad para sa lahat ng Manitobans.

Pagbabalik ng labour ministry ‘long past due’: Manitoba Federation of Labour MFL

Pinangalanan din ng premier ang minister of labour — isang puwesto na natanggal mula nang umakyat sa kapangyarihan ang Progressive Conservative Party noong 2016.

Si Reg Helwer ang naging bagong minister of labour, consumer protection and government services. Siya rin ang ministro na responsable para sa Public Utilities Board at serbisyo sibil.

Tinawag ni Manitoba Federation of Labour president Kevin Rebeck ang appointment na long past due.

Ang pagkawala ng isang labour minister ay ginawa tayong outlier sa Canada sa halos anim na taon. Nagagalak ako na sa wakas may makakatrabaho na tayo tungkol sa mga importanteng isyu na mahalaga para sa mga manggagawa sa ating probinsya, sinabi niya sa isang pahayag.

Ngunit ang appointment ay ang bare minimum, ani Rebeck.

Ang gagawin ng gobyernong ito upang suportahan ang mga manggagawa sa susunod na mga buwan ang pinakamahalaga.

Patuloy na magiging health minister si Audrey Gordon. Ang kanyang portfolio ay babaguhin upang isama ang mandate na palakasin ang resources na tutulong sa pagma-manage ng COVID-19, habang nakikipagtulungan sa isang surgical and diagnostic task force upang mabawasan ang backlog sa mga procedure.

Ang mga responsibilidad ni Gordon para sa mental health at wellness ay sasaluhin ni Sarah Guillemard, na dating minister of conservation and climate. Siya ay naatasan na makipagtulungan sa community organizations upang tugunan at gamutin ang addictions at mental health challenges na pinalala ng pandemya.

Si Cliff Cullen ay umalis bilang education minister para maging minister of economic development, investment and trade. Siya rin ang bagong deputy premier.

Si Kelvin Goertzen ay umalis bilang minister of legislative and public affairs at naging minister of justice at attorney general, ang ministro na responsable para sa Manitoba Public Insurance. Siya rin ang government house leader.

Si Cameron Friesen ay hindi na minister of justice at attorney general ngunit minister of finance na ngayon — isang posisyon na kanyang hinawakan dati mula Mayo 2016 hanggang Agosto 2018 — at ang ministro na responsable para sa Manitoba Hydro.

Si Scott Fielding, na dating minister of finance, ang hahawak sa Natural Resources and Northern Development portfolio. Siya rin ay magsisilbi bilang ministro na responsable para sa Manitoba Liquor & Lotteries Corporation.

Ang dating Crown Services minister na si Jeff Wharton ang mamahala sa conservation and climate portfolio, na binago ang pangalan sa Ministry of Environment, Climate and Parks. Siya rin ang ministro na responsable para sa Efficiency Manitoba, ang pinakabagong Crown corporation, na dedicated sa pagpo-promote ng energy efficiency.

Si Wayne Ewasko ang bagong education minister, na lumipat mula sa advanced education, skills and immigration portfolio.

Si Derek Johnson, na dating minister of municipal relations, ay pinangalanan na bagong minister of agriculture.

Si Jon Reyes ang gaganap bilang minister of advanced education, skills and immigration. Siya ang dating minister of economic development and jobs.

Si Rochelle Squires ang gaganap sa mga tungkulin ng ministro na responsable para sa status of women at siya rin ang magiging ministro para sa accessibility, habang nagpapatuloy bilang minister of families at ang ministro na mamumuno sa francophone affairs.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.