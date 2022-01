Mga guro sa British Columbia inutusan na ihayag ang COVID-19 vaccination status

Ang order, na pinirmahan ni Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry, ay inisyu noong Enero 17, at inutusan ang mga school board na kolektahin ang impormasyon tungkol sa vaccination status ng staff.

“Ang kakulangan sa impormasyon sa parte ng boards of education, independent school authorities at francophone education authorities at ng medical health officer tungkol sa vaccination status ng staff members sa school settings ay nakakagambala sa pagpigil ng SARS-CoV-2 at nagdudulot ng panganib sa kalusugan sa ilalim ng Public Health Act,'' ani Henry sa isang written order.

Sa ilang health regions o parte ng health regions ng probinsya may agaran at urgent na pangangailangan para sa focused action upang bawasan ang peligro ng transmission ng SARS-CoV-2 sa mga eskuwelahan at upang siguraduhin na ang school services ay magpapatuloy, aniya.

Nakasaad din sa order na ang mga bata edad 5-11 ay mas mahahawa dahil kamakailan lang sila naging eligible na mabakunahan at maaaring matagal pa bago sila maging fully vaccinated.

Gayunpaman, sinabi rin ni Henry na ang likelihood ng transmission ay nananatiling mababa sa mga eskuwelahan, na dapat ay manatiling bukas para sa social, mental at developmental needs ng mga bata.

Sinabi ni Teri Mooring, presidente ng B.C. Teachers' Federation, na ang unyon ay hindi kinonsulta o naabisuhan nang maaga tungkol sa order.

Ito ay talagang isang sorpresa, aniya noong Lunes. Ang partikular na order ay nagtataas ng maraming katanungan sa isang atmosphere na marami ng alalahanin sa ngalan ng mga manggagawa sa edukasyon at mga pamilya ukol sa relatibong kaligtasan ng mga eskuwelahan.

Indibidwal na school mandates

Iminungkahi rin ng order na may pangangailangan sa karagdagang safety measures kasama ang N95 masks, ang gawing prayoridad na mabigyan ng booster shots ang mga titser at ang availability ng rapid tests sa mga eskuwelahan, ani Mooring.

Sinabi ni Mooring na ang unyon ay sumang-ayon na sa B.C. Public School Employers' Association sa proseso ng vaccine mandate at nais na mas marami pang school districts ang magpatupad ng mandates.

Ipinag-utos ng Delta School District noong nakaraang linggo ang pagpapakita ng proof of vaccination ng lahat ng staff sa loob ng anim na linggo o sasailalim sa regular rapid testing o tatanggapin ang unpaid leave of absence.

Inanunsyo ng Revelstoke School District ang katulad na vaccine policy para sa kanilang staff noong isang linggo at sinabi ni Mooring na ang mga pag-uusap na gaya nito ay nagaganap na sa buong probinsya, na binubuo ng 60 school districts.

Mas gusto namin na magkaroon ng vaccine mandate na galing sa provincial health office, na obviously may full authority na ipatupad ito, kaysa sa isang vaccine status disclosure dahil ang prosesong ito ng pagdi-disclose ng vaccine status ay parte ng proseso ng pagpapatupad ng vaccine mandate, ani Mooring.

Iniulat ng British Columbia B.C. ang 5,625 na bagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na tatlong araw, 819 katao ang nasa ospital, 99 sa kanila ang nasa intensive care. Mahigit 77 porsyento ng mga naospital ay fully vaccinated.

Sinabi ng Health Ministry na 22 pa ang namatay matapos mahawa, ang kabuuang bilang ng mga nasawi ay umabot na sa 2,490. May 50 health-care facilities din ang may ongoing outbreaks, karamihan dito ay long-term care homes.

Kamakailan lang, inextend ni Henry ang COVID-19 order na pinapanatiling sarado ang mga gym at fitness centre at nililimitahan ang mga pagtitipon sa events at restaurants. Inaasahan na magbibigay si Henry ng karagdagang detalye tungkol sa order ngayong Martes.

Isang artikulo ni Camille Bains (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.