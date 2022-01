Toronto muling binuksan ang vaccination centres pagkatapos ng snowstorm

Noong Martes ng umaga, kinumpirma ni Toronto Mayor John Tory sa Twitter na lahat ng limang municipal immunization centres ay bukas na.

Mahigit 5,000 katao ang nagpa-book para mabakunahan sa mga lugar na ito buong maghapon.

Available pa rin ang mga appointment sa vaccination centres para sa susunod na mga araw, dagdag pa ng siyudad. Ang mga residente ay maaaring magpa-book ng appointment sa pamamagitan ng provincial portal (bagong window).

Posible rin na magpabakuna sa maraming parmasya at ilang klinika ng mga doktor.

Hinihimok ng public health ang mga residente na magpaturok ng kanilang booster dose, at ng una at pangalawang dose kung hindi pa nagpapabakuna, sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga komplikasyon at pagkakaospital kung sila ay nahawa ng COVID-19, sa gitna ng mabilis na pagkalat ng Omicron variant.

Isang artikulo ng Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.