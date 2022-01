Mahigit 1,000 Albertans ang nasa ospital na may COVID-19

Ayon sa updated COVID-19 statistics na inilabas noong Lunes ng gobyerno ng Alberta 1,007 katao ang nasa ospital, tumaas mula 822 noong Biyernes.

Ang bilang ng mga pasyente na may COVID-19 na nasa intensive care ay tumaas din, nasa 94 na ngayon, tumaas mula 81 noong Biyernes.

May 23 katao ang nasawi sa nakalipas na 72 oras ayon sa Alberta Health, kasama ang isang bata sa pagitan ng lima hanggang siyam na taong gulang na walang pre-existing conditions. Mula nang magsimula ang pandemya, 3,403 katao sa Alberta ang namatay sa COVID-19.

Sa loob ng tatlong araw na testing, mula Biyernes hanggang Linggo, may 15,886 new cases na natagpuan mula sa 42,622 tests.

May 72,368 na kilalang active cases ng COVID-19 sa Alberta ngunit ang bilang na iyon ay sumasalamin lang sa positive PCR tests, na inaalok sa partikular na grupo ng Albertans - mainly sa mga at risk para sa severe outcomes at ang mga tao na nakatira o nagtatrabaho sa high-risk settings.

Hindi kasama sa statistics ng gobyerno ukol sa active cases ang mga indibidwal na nagpositibo sa rapid test - kasama sa grupong iyon si Health Minister Jason Copping.

Pagkatapos magkaroon ng mild symptoms noong isang linggo, nag-rapid test ako at nag-test ng positive. Nag-isolate ako ngayon sa bahay, ani Copping sa kanyang tweet noong Lunes ng hapon.

Sa kanyang tweet, hinikayat ni Copping ang Albertans na hindi pa nagpapabakuna o kailangan ng booster na isipin na magpaturok.

Iminumungkahi ng mga report na ang fully vaccinated na mga tao ay 19 beses na hindi maoospital sa Omicron kaysa sa mga hindi bakunado na indibidwal, aniya.

Narito ang break down ng mga kilalang active cases sa buong probinsya:

Calgary zone: 34,847.

Edmonton zone: 26,002.

Central zone: 4,409.

South zone: 3,093.

North zone: 3,235.

Unknown: 782.

Mula Biyernes, mahigit walong milyong doses ng COVID-19 vaccine ang na-administer sa Alberta, humigit-kumulang 85 porsyento ng mga indibidwal edad 12 pataas ang naturukan na ng isang dose.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.