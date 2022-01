Joly nangako ng pinansyal na tulong sa Ukraine habang nanindigan ito laban sa Russia

Nakipagkita si Mélanie Joly kahapon kay Ukranian Prime Minister Denys Shmyhal. Sinabi niya na ang kanyang pagbisita ay para ipakita ang pakikiisa ng Canada sa nagpapatuloy na krisis.

Sa isang interbyu sa Radio-Canada, sinabi ni Joly na ang pederal na gobyerno ay nakatuon sa pagsali ng Ukraine sa NATO - kahit na iginiit ng Russia na ang pagiging miyembro ng Ukraine sa naturang western military alliance ay magko-cross sa tinatawag nitong red lines.

Sasabihin ko sa kanila, na una sa lahat, ang posisyon ng Canada ay hindi nagbago. Naniniwala kami na ang Ukraine ay dapat sumali sa NATO, ani Joly sa wikang Pranses nang tanungin kung ano ang kanyang mensahe sa mga opisyal sa Kyiv sa susunod na dalawang araw.

At the same time, dapat magkaroon ng mga demokratikong reporma dito, mga reporma sa judicial system na magaganap dito sa Ukraine.

Si Ukranian Prime Minister Denis Shmyhal, kanan, at Minister of Foreign Affairs Melanie Joly ng Canada sa kanilang pagpupulong sa Kyiv, Ukraine noong Enero 17, 2022. Litrato: Associated Press / AP

Ang German at French foreign ministers ay makikipagkita rin sa gobyerno sa Kyiv ngayong linggo. Si Annalena Baerbock ng Germany at Jean-Yves Le Drian ng France ay nais muling buhayin ang apat na nasyon (Germany, Russia, Ukraine at France) na Normandy format talks.

Ang mga negosasyon na iyon ay nabigo na mag-produce ng isang mapayapang resolusyon sa kaguluhan sa silangang Ukraine, kung saan ang Russian-backed proxies ay nakikipaglaban sa puwersa ng Ukraine sa loob ng pitong taon.

Ang Normandy format ay sinet up upang suportahan ang implementasyon ng 2015 Minsk agreements na sinimulan ng Germany at France. Ang kasunduan ang dapat tatapos sa proxy separatist war ng Russia sa Donbas region ng Ukraine, na sumabog matapos i-annex ng Moscow ang Crimea mula Ukraine noong 2014.

Ang bipartisan delegation ng mga senador ng Estados Unidos ay dumating din sa Ukraine noong Lunes upang magpakita ng suporta.

Ipinosisyon ng Moscow ang mahigit 100,000 na tropa sa tatlong panig ng Ukraine at nanatili itong nasa combat-ready status - nangyari ang lahat ng ito ngunit itinanggi pa rin ng Russia ang planong pagsalakay.

Hiniling ng gobyerno ni Russian President Vladimir Putin na wakasan ng NATO ang kanilang eastward expansion at tanggihan ang pagiging miyembro ng Ukraine at Georgia, isa pang dating republika noong Soviet era. Iginiit din nito na i-roll back ang western military deployments sa silangang Europa sa 1997 levels.

Tinanggihan ng Estados Unidos at NATO ang mga demand na iyon ngunit sinabi na nais nilang pag-usapan ang ibang confidence-building measures, kasama ang renewed treaty na limitahan ang missile deployments sa Europa.

Ang isang malaking cyber attack - na pinaniniwalaang inilunsad mula sa Belarus na kakampi ng Russia - ang tumama sa government computers ng Ukraine noong Biyernes na may mensahe na nagbabala sa Ukrainians na matakot and expect the worst.

Isang magastos na conflict

Ang nagpapatuloy na krisis ay naglagay ng mabigat na pasanin sa finances ng Ukraine.

Noong nakaraang buwan, inaprubahan ng World Bank ang $248 milyon (300 milyon Euro) na loan upang tulungan ang Ukraine na ma-offset ang economic shocks na dulot ng COVID-19.

Sa isang banda, nag-step up ang international financial institutions at nagpautang ng $285 milyon (200 milyon Euro) upang palawakin ang imprastratura ng transportasyon sa buong Ukraine. Bukod pa ito sa $700 milyon na pautang ng International Monetary Fund (IMF), na naaprubahan noong Nobyembre, upang tulungan ang bansa na magpatupad ng mga reporma.

Ang Canada ay isa sa mga pinakamalaking bilateral contributors ng Ukraine mula pa noong 2014, gumastos ito ng $245 milyon sa constitutional, judicial at security reforms ng bansa.

Sinabi ni Joly noong Lunes na kinikilala ng gobyerno ng Canada na marami pa ang dapat gawin.

Handa kami na bigyan ng loans ang Ukraine, aniya. Ito rin ang naging kaso noong nakaraan.

Handa kami na pag-usapan ito at mag-alok ng financial resources sa Ukraine dahil alam namin na ang banta ng Russia ay lumilikha ng isang uri ng financial instability, at nagkaroon ito ng epekto sa state revenue at abilidad ng gobyerno ng Ukraine na pondohan ang kanilang approach.

Ang tanong kung balak ng Canada na mag-supply ng defensive weapons sa Ukraine upang matugunan ang posibleng pagsalakay ay pinag-uusapan pa sa loob ng gobyerno, dagdag ni Joly.

Inanunsyo ng defence secretary ng Ukraine noong Lunes na ang United Kingdom ay nagsimula nang mag-deliver ng anti-tank weapons upang tulungan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili.

Nagdesisyon kami na suplayan ang Ukraine ng light anti-armour defensive weapon systems, ani Ben Wallace, na sinabi rin sa parlamento ng U.K. na ang maliit na bilang ng British personnel ay magbibigay ng training sa Ukrainians sa loob ng maikling panahon.

Sinabi ni Joly na pagkatapos niyang umalis sa Ukraine, bibiyahe siya patungong Paris at Brussels upang makipag-usap sa allies.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.