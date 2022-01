Bakit umalis ang isang Filipina nurse sa New Brunswick para magtrabaho sa U.S.?

Tapos nagkaroon ng pandemya, naramdaman ni Sauco ang pagnanais na bumalik sa bedside nursing care.

Ayaw kong umupo lang at pagmasdan ang mga nangyayari, aniya. Gusto kong pumunta roon at tumulong.

Ngunit sinabi ni Sauco na ginawang napakamahal ng probinsya at lubhang mahirap ang maging accredited bilang nurse para makapag-practice sa New Brunswick.

Gagastos siya ng $460 para mag-register sa Nursing Association of New Brunswick at $650 US para mag-apply sa National Nursing Assessment Service. Ang proseso ay maaaring abutin ng dalawang taon.

It's not worth it, ani Sauco, na magiging 51 na sa susunod na buwan. Masyado na akong matanda para sa isa na namang exam at ito ang rason kung bakit ko iningatan ang aking lisensya sa Estados Unidos.

Nagtapos si Sauco ng apat na taon na Bachelor of Science in Nursing program sa Pilipinas noong 1993. Ginamit niya ito upang bumuo ng isang international healthcare career, kasama ang pagtatrabaho sa National Health Service sa Birmingham, England at sa isang John Hopkins–affiliated na ospital sa United Arab Emirates.

Sinabi niya na kinikilala ang kanyang pagka-RN sa United Kingdom at sa karamihan ng American states. Habang sang-ayon siya na dapat i-verify ang kanyang edukasyon at work experience at makumpleto ang kanyang criminal background check, hindi niya kayang sikmurain na muling patunayan ang sarili.

Noong Setyembre 2020, iniwan niya ang kanyang tahanan sa Edgett Landing, timog ng Moncton at lumipat sa North Carolina para sa apat na buwang nursing contract. Ngayon siya ay nagtatrabaho na sa Hendrick Medical Centre South - isang 230–bed hospital na dalawang oras na drive kanluran ng Dallas.

Nakatapos si Maria Sauco ng Bachelor in Science of Nursing mula sa Nazarenus College and Hospital Foundation sa Bulacan sa Pilipinas noong 1993. Litrato: Maria Sauco

Sinabi niya na mas mataas ang suweldo rito kaysa sa New Brunswick at dama niya na siya ay mas pinahahalagahan.

It's the little things tulad ng discount sa Starbucks. Lahat ng ospital ay may Starbucks, ani Sauco. At nakakakuha kami ng hourly retention bonus dahil sa pagtatrabaho sa panahon ng pandemya at minsan binibigyan nila kami ng tanghalian. Minsan, hapunan.

Ang ibig kong sabihin ang pagsusuot ng gown at face shield sa loob ng 12 oras ay hindi biro. Minsan gusto mo na lang umiyak. Iyong maliliit na bagay ang nagpapataas ng iyong morale. It's like a pat on the back kapag hindi ka makapunta sa cafeteria dinadalhan ka nila ng pagkain.

Premier nagsusumamo para sa foreign-trained help

Habang ang bilang ng mga pasyenteng naospital sa COVID ay lumagpas na sa red flag threshold ng probinsya na 100 noong Huwebes, nagsumamo si Premier Blaine Higgs ng tulong mula sa sinumang may nursing experience.

Premier Blaine Higgs ng New Brunswick (archives). Litrato: CBC / Ed Hunter

Sinabi niya na ang imbitasyon ay bukas sa medical professionals mula sa ibang bansa, na naninirahan sa New Brunswick o Canada.

Kinumpirma ng Nursing Association of New Brunswick noong isang linggo na nakikipag-usap ito sa probinsya upang tuklasin ang mga paraan kung paano masusuportahan ng internationally educated nurses o IENs ang pagtugon sa COVID.

Habang hindi pa tapos ang mga pag-uusap na iyon, nakakita ang probinsya ng significant na pagtaas sa bilang ng internationally educated nurses IENs na nagtatrabaho.

Noong 2021, 90 internationally educated nurses IENs ang nakumpleto ang proseso ng pagiging registered bilang working nurses sa Nursing Association of New Brunswick NANB , kumpara sa 11 noong 2020 at siyam lang sa pagitan ng 2016 at 2019.

Noong nakaraang buwan lamang, 30 aplikante ang sinimulan ang proseso.

Ontario ipa-fast track ang internationally educated nurses IENs

Noong isang linggo, sinabi ng health minister ng Ontario na ipa-fast track ng Ontario ang deployment ng internationally educated nurses IENs sa COVID-strained hospitals.

Ang unang grupo na binubuo ng 300 ay sasabak na sa trabaho agad.

Sinabi ni Doris Grinspun, CEO ng Registered Nurses Association of Ontario kay Jonathan Pinto ng CBC na ito ay isang patak lang sa balde dahil mayroong 15,000 internationally educated nurses IENs na naghihintay para maproseso. Sinabi niya na ang ilan sa kanila ay apat na taon nang naghihintay.

Si Margaret Walton-Roberts ay pinag-aaralan ang pattern ng imigrasyon sa Wilfred Laurier University.

Sinabi niya na ang pandemya ay pinilit ang Ontario na harapin ang kanilang backlog sa pamamagitan ng paglikha ng supervised work opportunities sa loob ng hospital settings.

Ito ang nagbibigay sa mga nurse ng abilidad na maunawaan ang Canadian context. Pinahihintulutan nito ang institusyon na alamin kung ang nurse ay may competencies in terms of language at skills upang makapagtrabaho sa Canadian healthcare setting, aniya.

Isa itong magandang bagay. Mayroon tayong mga trained nurses na naghihintay.

Isang artikulo ni Rachel Cave (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.