House Price Index tumaas ng 26% noong 2021, ang pinakamabilis na naitala

Ang grupo, na kumakatawan sa mahigit 100,000 realtors at nagta-tabulate ng sales data mula sa mga bahay na ibinebenta sa pamamagitan ng Multiple Listings Service (MLS), ay sinabi na ang supply ng mga bahay na ibinebenta sa pagtatapos ng buwan ay naabot ang all-time low.

Matapos tumigil ng ilang linggo sa mga unang araw ng pandemya, ang housing market ng Canada ay labis na namayagpag sa nakalipas na dalawang taon, ang mainit na demand mula sa mga buyer na nais samantalahin ang mababang interest rates ay na-outpace ang supply ng mga bahay na nais nilang bilhin.

Ang imbalance ay isang major factor na nagko-contribute sa mas mataas na presyo, ang mga buyer ay kailangan magbayad ng mas malaki para ma-outbid ang iba dahil sa kakulangan ng mga alternatibo.

Ang iba’t-ibang eksperto ay iminumungkahi na ang ilang parte ng bansa ay nagpapakita ng senyales na sila ay nasa loob ng isang speculative bubble, at sinabi ng Canadian Real Estate Association CREA na ang pinakamalaking rason ng pagtaas ng presyo ay dahil walang sapat na bahay na ibinebenta.

Sa kasalukuyan kaunti lang ang properties na nakalista para ibenta sa Canada sa anumang punto on record, ani Canadian Real Estate Association CREA chief economist Shaun Cathcart. Kaya, sa kasamaang-palad, ang problema sa housing affordability na kinakaharap ng bansa ay tila magiging malala pa bago ito maging better.

Ang mataas na presyo ay ‘di nakakabawas sa demand

Sinabi ng Canadian Real Estate Association CREA na ang average na presyo ng isang Canadian na bahay na naibenta sa Multiple Listings Service MLS noong Disyembre ay nasa $713,500. Mas mababa ito mula sa record high na mahigit $720,000 noong Nobyembre (bagong window), ngunit tumaas pa rin on an annual basis.

Gayunpaman, ang mataas na presyo ay hindi nagpabagal sa demand, habang 2021 ang naging busiest year para sa home sales ever. May 666,995 residential properties ang naibenta sa Multiple Listings Service MLS noong nagdaang taon, binasag nito ang dating annual record na 20 porsyento.

Sinabi ni TD Bank economist Rishi Sondhi na mas mababa sa dalawang buwang supply ng mga bahay ang ibinebenta ngayong buwan, na nangangahulugan na sa umiiral na sales pace, ang lahat ng listings ay mauubos wala pa ang dalawang buwan. Sa ilalim ng normal na kondisyon, may limang buwang supply ng mga bahay ang ibinebenta, at sinabi ni Sondhi na ang supply and demand imbalance ay isang major factor sa nakakalulang pagtaas ng presyo.

“Dahil sa interest-rate pull-forward behaviour na pinapanatiling malakas ang demand, ang supply ay nahihirapan na sumabay, kaya hindi nakakapagtaka na ang presyo ay patuloy na lumolobo, aniya. Ang buyers na humahatak sa demand bago ang napipintong pagtaas ng interest rate ang nagpanatili sa sales sa unsustainable level noong nakaraang buwan. Kung hanggang kailan tatagal ang epekto na ito ay walang katiyakan, ngunit sa kalaunan ay magwawakas rin."

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.