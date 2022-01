Canada inanunsyo ang $35M na bagong pondo para sa refugee settlement services

Ang investment natin ngayong araw ay magiging susi upang pagandahin ang access sa support services sa mas maliliit na rural communities na susuporta sa newcomer families at magbibigay ng tools para sa kanilang pangmatagalan na tagumpay sa mga darating na taon, ani Immigration Minister Sean Fraser.

Immigration, Refugees and Citizenship Minister Sean Fraser (archives). Litrato: The Canadian Press / Adrian Wyld

Bahagi ng pondo — $21 milyon — ay gagamitin para itayo ang siyam na bagong resettlement assistance program service providers sa British Columbia, Alberta, Manitoba at New Brunswick upang mabawasan ang pressure sa 32 providers na kasalukuyang tumatakbo sa buong bansa.

Ang natitirang $14 milyon ay mapupunta sa pagpapaganda ng mga serbisyo ng 14 na program centres at popondohan ang isang pilot project upang palakasin ang settlement services para sa Francophone newcomers na lilipat sa Prairies.

Ang Prairies ang rehiyon sa kanlurang Canada na binubuo ng Alberta, Saskatchewan at Manitoba.

Sinabi ng gobyerno ng Canada sa isang media statement na ang pondo ay tutulong sa mga newcomer na abutin ang kanilang buong potensyal ng mas mabilis sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na matuto ng wikang Ingles o Pranses at makakuha ng job skills.

Ang resettlement assistance program ay mag-o-operate sa lahat ng probinsya maliban sa Quebec, na magbibigay sa newcomers ng direktang pinansyal na suporta at magbabayad sa service providers upang magbigay ng essential services.

Kasama sa pinansyal na suportang iaalok sa newcomers ang one-time start-up allowance at buwanang income support, na magtatagal ng isang taon o hanggang ang newcomer ay kaya ng suportahan ang kanilang sarili independently.

1.2 milyon na bagong Canadians

Noong 2020, plano ng Liberal na gobyerno na magdala ng mahigit 1.2 milyon na mga imigrante sa susunod na tatlong taon, bagama’t may mga balakid na umusbong dahil sa pandemya.

Ang plano ay tumanggap ng 401,000 na bagong permanent residents sa Canada sa 2021, 411,000 sa 2022 at 421,000 sa 2023.

Sinabi ng gobyerno ng Canada na ang bilang na ito — na kumakatawan sa pagtaas ng 50,000 bawat taon — ay naglalayong punan ang kakulangan sa imigrasyon na dulot ng pandemya at kumakatawan sa one per cent ng populasyon ng Canada.

Nangako ang gobyerno na magdadala ng mahigit 40,000 Afghan refugees sa Canada. Sinabi ng opisina ni Fraser sa CBC News noong Disyembre na maaaring abutin ng dalawang taon bago matupad ang target na iyon.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.