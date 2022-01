Snow day sa Quebec sa gitna ng pagdating ng winter storm sa probinsya

Nag-isyu ang Environment Canada ng snowfall at winter storm warnings para sa Quebec, sa pagitan ng 10 hanggang 30 sentimetro, depende sa lugar.

Nagsimula ang pagbagsak ng niyebe noong Lunes at inaasahan na magtatagal buong araw hanggang gabi, hanggang apat na sentimetro kada oras ang inaasahang babagsak sa Montreal ngayong umaga. Ang bagyo ay kikilos papuntang silangan, at tatama sa Quebec City region pagsapit ng tanghali.

Sinalubong ng isang siklista ang winter storm sa Montreal. Litrato: Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Ang lakas ng hangin ay aabot hanggang 70 km/h na may kasamang niyebe.

Inaasahan namin ang poor visibility conditions dahil sa heavy snow at hangin na dahilan ng paglipad ng niyebe, ani Environment Canada meteorologist Jean-Philippe Bégin. Inaasahan namin ang blowing snow sa lahat ng dako.

Ang mga driver ay inabisuhan na huwag lumabas sa kalsada kung posible.

Inanunsyo ng pangunahing school boards at service centres sa buong probinsya na magsasara ang mga eskuwelahan ngayong araw (bagong window), bagama’t ang ilan ay nag-alok ng online learning. Ang mga eskuwelahan sa Quebec ay dapat magbabalik sa klase ngayong Lunes matapos maantala dahil sa COVID-19 pandemic.

Ang bagyo ay resulta ng isang low-pressure system na kumikilos papuntang hilaga mula sa U.S. Eastern Seaboard, at dumating matapos maranasan ng Quebec ang napakalamig na temperatura nitong nakalipas na mga araw.

Noong Sabado ng umaga, bumaba ang temperatura sa -24 C sa Montreal, at naramdaman ang -37 dahil sa wind chill factor.

Ang -3 C na temperatura ay inaasahan ngayong Lunes.

Storm surge sa Gaspé , North Shore regions

Dagdag pa sa niyebe, ang coastal areas sa hilagang-silangang bahagi ng Quebec ay sinabihan na maghanda para sa isang storm surge mula sa dagat.

Nag-isyu ng joint warning ang Environment Canada at Fisheries and Oceans Canada para sa potential breaking sea conditions at overwash — tubig at sediment na humahampas sa kahabaan ng baybayin na mas mataas kaysa karaniwan — dahil sa matinding low pressure system kasama ang malakas na hangin at mid-range tides.

Ang mga lugar tulad ng New Carlisle, Chandler, Forillon Park at ang mga bayan ng Gaspé at Percé sa Gaspé region, gayundin ang Sept-Îles at Port Cartier sa lower North Shore, ay pinagsabihan na mag-ingat sa pagtaas ng tubig sa baybayin hanggang 4 p.m. ngayong Lunes.

Sinabi ng Environment Canada na ang mataas na alon kasama ang storm surge ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga lugar sa kahabaan ng baybayin na direktang nakalantad.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.