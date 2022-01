Health Canada aaprubahan ang COVID-19 therapeutic ng Pfizer ngayong araw: sources

Ang Paxlovid ng Pfizer, na isang antiviral na irereseta ng doktor at iinumin sa pill form, ay dinisenyo upang tulungan ang katawan na labanan ang SARS-CoV-2 virus, bawasan ang sintomas mula sa impeksyon at paikliin ang panahon ng pagkakasakit.

Ang produkto ay tinatawag na isang pandemic game changer ng ilang doktor dahil maaari nitong bawasan ang hospitalizations at pagkamatay ng mga pasyenteng may COVID-19. Ang isang epektibong gamot na madaling inumin sa bahay ay maaaring bawasan ang pressure sa health-care system at baguhin ang trajectory ng pandemya, ayon sa mga eksperto.

Matapos ang maraming buwan ng clinical trials, iniulat ng Pfizer noong Nobyembre na binabawasan ng Paxlovid ang peligro ng hospitalization ng 89 per cent kumpara sa placebo na ibinigay sa non-hospitalized high-risk adults na may COVID-19.

Umorder ang Canada ng initial quantity na isang milyong treatment courses. Ang ilan sa supply na iyon ay darating matapos ang inaasahang approval ng Health Canada.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.