Major blizzard tumama sa Greater Toronto Area, inaasahan ang 60 cm ng snow

Sa pagtatapos ng araw, ang siyudad at mga kalapit na lugar ay maaaring matambakan ng hanggang 60 centimetres ng snow.

Nag-isyu ang Environment Canada ng blizzard warning ngayong umaga, na-upgrade mula sa winter storm warning. Sinabi ng weather agency na ang blizzard ay maaaring maging sanhi ng seryosong problema sa dense urban areas.

Nagbabala ito ng mapanganib na mga kondisyon na may heavy snow at malakas na hangin na nagresulta sa malawakang near-zero visibility.

Iniulat ng isang CBC Toronto reporter na nasa ground noong alas-sais ng umaga na bumabagsak ng mabilis ang snow habang kini-clear ito ng mga work crew, pagkatapos nagsisimula na naman itong maipon.

Ang lakas ng hangin ay umabot hanggang 60 km/h kasama ang oras-oras na pagbagsak ng niyebe sa pagitan ng walo hanggang sampung sentimetro ngayong umaga na maaaring mag-produce ng mapanganib na kondisyon para sa mga driver at iba pang commuter, babala ng Environment Canada.

Maaaring magkaroon ng significant impact sa rush-hour traffic sa urban areas, ayon sa federal weather agency, inabisuhan ang mga tao na ang mabilis na naiipong niyebe ay pahihirapan ang trapiko.

Nagsimulang bumagsak ang niyebe nitong madaling araw, at ilang sentimetro na ang naipon sa Toronto at mga kalapit na lugar.

Ang bagyo ay dahil sa isang low-pressure system na papunta sa katimugang bahagi ng Great Lakes, ayon sa Environment Canada.

Sa Metro Morning ng CBC Radio ngayong Lunes, sinabi ni meteorologist Colette Kennedy na as of this morning, ang ilang bahagi ng siyudad ay nakakita na ng over 35 centimetres of snow.

Ang huling beses na naranasan ng Toronto ang bagyo na may mahigit 25 centimetres ay noong 2019, at ang huling beses na may mahigit 30 centimetres ay noong 2008.

Toronto nasa ilalim ng extreme cold weather alert

Nag-isyu rin ang City of Toronto ng extreme cold weather alert ngayong Lunes habang binabayo ng bagyo ang Greater Toronto Area GTA .

Sinabi ng Environment Canada na dapat asahan ng mga residente ng Toronto ang –6 C na temperatura ngayong araw na may wind chill na –15 sa umaga at –12 sa hapon.

Sinabi ng siyudad na bubuksan nito ang mga sumusunod na warming centres mamayang alas-siyete ng gabi:

129 Peter St.

5800 Yonge St.

Exhibition Place, Better Living Centre, 195 Princes' Blvd.

Scarborough Civic Centre, 150 Borough Dr.

Ang ibang bahagi ng Ontario ay inaasahan na mas tatamaan kaysa Greater Toronto Area GTA . Ang pinakamalakas na pagbagsak ng niyebe ay tinataya para sa silangang Ontario at Niagara Peninsula, gayundin ang ilang bahagi ng Simcoe County.

Dapat pag-isipan ng Ontarians na ipagpaliban muna ang non-essential trips hanggang humupa ang bagyo, ayon sa Environment Canada.

Ang mga highway, daan, walkway, at parking lot ay maaaring maging mahirap daanan dahil sa naipong niyebe. Ang visibility ay maaaring biglang mabawasan sa mga oras na may heavy snow, iginiit ng ahensya.

Dose-dosenang banggaan ang naiulat sa mga kalsada sa Greater Toronto Area GTA

Sinabi ni ​Sgt. Kerry Schmidt, ang tagapagsalita para sa highway safety division ng Ontario Provincial Police (OPP), na ang snowy road conditions ay nauwi sa dose-dosenang banggaan sa buong Greater Toronto Area GTA .

Sa ganitong sitwasyon pumupunta kami mula sa isang tawag patungo sa isa na namang tawag, umiikot ang mga sasakyan, nawawalan ng kontrol, napupunta sa snowbanks, nahuhuli sa windrows at napupunta sa kanal o ‘di kaya sa pader, sinabi ni Schmidt sa CBC News.

Hindi mo nga makikita ang road markings. Mapanganib talaga dahil maraming snow ang hinahangin dito.

PANOORIN | Ang araw na dapat wala sa kalsada, ayon sa Ontario police:

Pinayuhan ng Ontario Provincial Police OPP ang sinuman na puwedeng manatili sa bahay na huwag umalis.

Huwag kang pumunta sa highway hanggang tumigil ang niyebe, aniya. Hayaan mo na gawin ng mga plow ang kanilang trabaho na linisin ang highway, tapos saka bumalik sa daan.

Binalaan din ng TTC ang mga customer nito na asahan ang delays sa bus at streetcar routes dahil sa masamang kondisyon ng daan.

Ilang boards sinara ang mga eskuwelahan, kinansela ang mga bus

Dinagdagan pa ng snowfall ang masalimuot na plano ng probinsya na muling buksan ang mga eskuwelahan.

Dapat babalik na ang mga estudyante sa buong probinsya sa eskuwelahan para sa in-person classes ngayong araw matapos ang dalawang linggo ng virtual learning kasunod ng winter holidays.

Kinasela ng Toronto District at Toronto Catholic District school boards ang planong pagbabalik sa in-class learning ngayong araw dahil sa lagay ng panahon, ngunit patuloy na mag-aalok ng option para sa remote learning.

Ganito rin ang inanunsyo ng York Region at Dufferin-Peel Catholic district school boards, kasama ang parehong public at Catholic boards ng Halton, bagama’t ang remote learning ay hindi inalok bilang option.

Ang buong listahan ng closures na inanunsyo sa ngayon ay matatagpuan dito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.