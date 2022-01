Mga atleta ng Team Canada dapat manatiling COVID-free bago ang Beijing Winter Olympics

Ikinuwento sa The National ng Olympians na sina Brad Gushue ng men’s curling team, Natalie Spooner ng women’s hockey team at figure skater Madeline Schizas kung paano sila umiiwas sa COVID at naghahanda para sa games.

Opisyal na magbubukas ang Beijing 2022 Olympic Winter Games sa Pebrero 4.

Isang video ng The National na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.