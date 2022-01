Netflix itataas ang presyo ng standard at premium plans sa U.S. at Canada

Ang standard plan, na nagpapahintulot ng dalawang magkasabay na stream, ngayon ay $15.49 US na kada buwan, tumaas mula $13.99 US, sa Estados Unidos.

Tumaas din ang presyo sa Canada, kung saan ang standard plan ay umakyat mula $14.99 hanggang $16.49.

Ang pagtaas ng presyo - ang una sa mga merkadong ito mula Oktubre 2020 (bagong window) - ay naging epektibo kaagad para sa mga bagong customer. Ang existing members ay mararanasan ang bagong presyo sa mga susunod na linggo kapag natanggap ang kanilang monthly bills. Hindi pa naiulat dati ang price increases.

Tumataas na presyo para gumawa ng bagong content

Naiintindihan namin na marami ng entertainment choices kaysa dati at committed kami na maghatid ng mas magandang experience para sa aming mga miyembro, ayon sa isang tagapagsalita ng Netflix.

Ina-update namin ang aming prices para patuloy na makapagbigay ng wide variety ng quality entertainment options. As always, nag-aalok kami ng range of plans para makapamili ang mga miyembro ng presyo na pasok sa kanilang budget, dagdag pa ng tagapagsalita.

Ang pinakamalaking streaming service sa mundo ay nahaharap sa pinakamahigpit na kompetisyon mula sa mga kompanyang nais akitin ang mga manonood sa online entertainment. Ang Walt Disney Co., AT&T Inc's WarnerMedia, Amazon.com Inc. at Apple Inc. ang ilan sa mga kalaban nito na naglalagay ng bilyon-bilyon sa bagong programming.

Sinabi ng Netflix na gagastos ito ng $17 billion US sa programming noong 2021. Hindi inilabas ng kompanya ang kanilang spending para sa 2022.

Ang U.S. price ng premium plan ng Netflix, na nagpapahintulot ng apat na stream nang sabay-sabay at streaming sa ultra-HD, ay tumaas ng $2 at naging $19.99 kada buwan. Para sa basic plan ng Netflix, na may isang stream, ang presyo ay tumaas ng $1, at naging $9.99 kada buwan.

Sa Canada, ang premium plan ay tumaas ng $2 at naging $20.99, at ang basic plan ay hindi nagbago sa $9.99.

Ang Estados Unidos at Canada ang pinakamalaking rehiyon ng Netflix, na may 74 milyon na customers mula noong Setyembre 2021. Karamihan sa paglaki ng kompanya kamakailan ay nanggaling overseas.

Bumagal ang paglaki ng mga subscriber ng Netflix mula noong early boom sa COVID-19 pandemic ngunit nakabawi ito sa tulong ng global phenomenon na Squid Game, isang dystopian thriller mula sa South Korea na inilabas noong Setyembre. Ang total global subscriptions ay umabot sa 213.6 million.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.