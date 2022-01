Federal modelling iminungkahi ang ‘very intense’ Omicron surge sa mga linggong darating

Habang maraming uncertainty ukol sa bilang ng bagong impeksyon na inuulat bawat araw dahil sa patuloy na restraints sa COVID-19 testing (bagong window), sinabi ng Public Health Agency of Canada PHAC na ang umiiral na positivity rate ay sina-suggest na ang variant ay talamak na at magkakaroon ng ilang linggo ng napakatinding aktibidad na siguradong darating.

Sa buong bansa, ang positivity rate ay nasa tumataginting na 28 porsyento. Ibig sabihin mahigit isa sa apat na tine-test para sa virus ay nagpopositibo - halos limang beses na mas mataas kaysa sa rate sa anumang punto ng pandemya.

PANOORIN l Dr. Theresa Tam nagsalita tungkol sa inaasahan na Omicron surge:

Ang napakataas na numero ay maaaring naapektuhan ng limitasyon sa testing, dahil nilalaan na lang ngayon ng ilang probinsya at teritoryo ang access sa testing (bagong window) sa mga grupo na pinaka-vulnerable sa COVID-19.

Upang mapanatili ang health care system at ang kritikal na mga function ng lipunan, hinihikayat ng Public Health Agency of Canada PHAC na limitahan ng Canadians ang in-person contacts, magpaturok ng booster shots at magsuot ng dekalidad at snug-fitting na face mask upang makatulong sa paghinto ng transmission ng variant na nananalasa sa mga komunidad sa buong bansa.

Habang ang Omicron ay hindi kasing lala ng mga naunang variants - ang risk ng hospitalization ay mas mababa kaysa sa Delta variant, halimbawa - ang dami ng bagong impeksyon ay nangangahulugan na mas maraming tao ang madaling kapitan ng malubhang outcomes, kabilang ang pagkakaospital at pagkamatay.

Ang malaking volume ng mga kaso ang nagtutulak sa pagtaas ng severe illness trends sa buong bansa, ayon sa Public Health Agency of Canada PHAC . Ang bagong hospital admissions ay puwedeng mag-surge sa pagitan ng 2,000 hanggang 4,000 bawat araw, mas mataas sa historic highs.

Mula Disyembre, ang bilang ng mga taong ginagamot na may COVID-19 sa mga ospital ay higit na tumaas ng apat na beses sa average na 6,779 araw-araw, habang ang bilang ng nasa critical care ay dumoble sa average na higit 884 araw-araw. Samantala, 82 ang naiuulat na nasasawi bawat araw.

Habang ang malaking volume ng mga kaso ang tumutulak sa hospitalization rates sa lahat ng age groups, ang bilang ng hospital at ICU admissions ay nasa mga taong edad 80 pataas.

Infection rates maaaring nag-stabilize na sa Quebec, Ontario

Ang mga taong higit 80 anyos ay may hospitalization rates na walo hanggang 10 beses na mas mataas kaysa sa mga nakababatang grupo. Ngunit ‘di tulad ng dating pandemic waves, ang Omicron wave ay nakakita rin ng maliit ngunit kapansin-pansin na pagtaas sa pagkakaospital ng mga bata.

May mga early indicators na ang rate ng bagong impeksyon ay nagiging stable na sa Ontario at Quebec. Posible na sa susunod na mga araw makakakita tayo ng peak sa mga kaso, ani Dr. Theresa Tam, ang chief public health officer ng Canada.

Ngunit ang bilang ng bagong hospital admissions ay mananatiling mataas sa hinaharap dahil may lag time sa pagitan ng impeksyon at severe outcomes.

Maaari tayong matulad sa ibang bansa - makakakita ng sharp, sharp increase at pagkatapos bigla na lang bababa. Ngunit lahat tayo ay dapat maging maingat sa pagsasabi na ganun ang mangyayari bago tayo makakita ng bagong impormasyon, ani Tam.

Nagdulot ng pinsala ang Omicron dahil natakasan nito ang prior immunity mula sa nakalipas na impeksyon at pagbabakuna. Sinabi ng Public Health Agency of Canada PHAC na ang dalawang doses ng mRNA vaccine ay hindi masyadong epektibo laban sa impeksyon at symptomatic disease; inilarawan nito ang vaccine efficacy laban sa Omicron infection na low to very low.

Gayunpaman, ang mga tao na may dalawang dose ng bakuna ay less likely na maoospital. Iminungkahi ng Public Health Agency of Canada PHAC data na ang mga hindi bakunadong tao ay 19 beses na mas likely maoospital sa COVID-19 kaysa sa fully vaccinated na mga tao.

Ang trends na ito ay malinaw na ipinapakita na ang pagiging bakunado ng dalawa o tatlong doses ay highly protective. Habang patuloy na lumalawak ang booster doses, ang pagiging up-to-date sa COVID-19 vaccines ay inaasahan na iprepreserba ang protection advantage, ani Tam.

Upang iwasan na mapuno ang mga ospital, hinihikayat ng Public Health Agency of Canada PHAC ang mga hindi bakunado na magpaturok ng dose. Mahigit 6.5 milyong Canadians ang hindi pa fully vaccinated. Ang vaccine coverage para sa mga taong edad 5 hanggang 11 ay nananatiling mababa, 48 porsyento lang ng mga bata sa age group na ito ang may isang dose ng bakuna.

Ang litrato na ibinigay ng Pfizer ay ipinapakita ang COVID-19 Paxlovid pills ng kompanya. Litrato: Pfizer via AP Photo

Sinabi ni Tam na ang promising na antiviral ng Pfizer, ang Paxlovid, ay isang useful tool sa susunod na phase ng paglaban sa pandemya - at ang future federal modelling sa pagkakaospital at pagkamatay ay dapat i-update kapag widely available na ang naturang self-administered treatment para sa high-risk patients.

Iminumungkahi ng clinical trial results na binabawasan ng Paxlovid ang risk ng hospitalization o pagkamatay ng 89 porsyento kumpara sa placebo na ibinigay sa non-hospitalized high-risk adults na may COVID-19.

Nire-review na ng Health Canada ang produkto ngayon, ngunit hindi pa rin tiyak ang post-approval delivery schedule.

Mayroong global supply constraint at maaaring hindi pa ito magamit ng malawakan pansamantala. Ang ginagawa natin sa Public Health Agency of Canada PHAC ay pagsamahin ang mga eksperto upang makatulong na magbigay ng ilang konsiderasyon sa kung paano ipaprayoridad ang initial supplies, katulad ng ginawa natin sa initial batch ng mga bakuna. Ang trabaho na iyon ay nagsimula na, ani Tam.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.