Antivirals puwedeng maging pandemic game-changer — at malapit na dumating sa Canada

Dalawang gamot ang kasalukuyang dumadaan sa approval process ng Health Canada: ang Paxlovid ng Pfizer at molnupiravir ng Merck.

Ang antiviral treatments na ito, na irereseta ng isang doktor at iinumin sa pill form, ay dinisenyo upang tulungan ang katawan na labanan ang SARS-CoV-2 virus, bawasan ang sintomas mula sa impeksyon at paikliin ang period ng sakit.

Habang ang Merck ay nakipagbuno sa mga tanong ukol sa pagiging epektibo ng produkto — ang molnupiravir ay binabawasan daw ang pagkakaospital o kamatayan ng 30 porsyento — ang Paxlovid naman ay nagtamo ng mataas na marka sa testing.

Ang molnupiravir ng Merck (archives). Litrato: Reuters

Matapos ang ilang buwang pag-aaral, iniulat ng Pfizer noong Nobyembre na ang Paxlovid ay binabawasan ang peligro ng pagkakaospital o kamatayan ng 89 porsyento kumpara sa placebo na ibinigay sa non-hospitalized high-risk adults na may COVID-19.

Ang health care professionals ay nag-uunahan na makakuha ng produkto na ito upang ibsan ang pressure sa mga ospital at makasagip ng buhay.

Habang ang Canada ang isa sa may pinakamataas na vaccination rates sa buong mundo — isang development na binawasan ang kaso ng malubhang pagkakasakit — ang impeksyon sa mga hindi bakunado at breakthrough cases sa mga may dalawang dose ay sinusubok ang health care system na pagod na matapos ang dalawang taon na pandemya.

Ang isang epektibong gamot na madaling inumin sa bahay ang makapagpapaluwag sa pressure at babago sa landas na tinatahak ng pandemya.

Si Dr. Zain Chagla ay isang associate professor sa McMaster University at isang infectious diseases physician na namumuno sa isang pilot program na nag-aalok ng monoclonal antibodies sa St. Joseph's Healthcare sa Hamilton, Ont.

Dr. Zain Chagla, isang infectious disease physician sa St. Joseph's Healthcare sa Hamilton, Ontario (archives). Litrato: CBC / Craig Chivers

Sinabi ni Chagla na ang therapeutics — lalo na ang katulad ng Paxlovid na maaaring inumin sa labas ng hospital setting — ay absolutely isang game-changer.

Alam natin na ang mga bakuna ay may importanteng papel ngunit kailangan natin ng back up option, sinabi ni Chagla sa CBC News. Ang therapeutics ay nagbibigay ng tsansa sa highest-risk people na iwasan ang ospital at makarekober tulad ng ibang tao.

Kapag ibinigay sa pinakamahinang populasyon na nahawa ng COVID-19 — ang unvaccinated, immunocompromised, ang matatanda at mga tao na may comorbidities — ang therapeutics ay maaaring bawasan ang pagkakaospital by as much as 80 per cent, ani Chagla.

Ang mas kaunting hospital admissions ay bibigyan ng mas maraming capacity ang health care system — na tatapos sa lockdowns, aniya.

Isang 'daan' para mawala ang mga lockdown

Ang malaking bilang ng totoong COVID hospitalizations ay ang mga grupo na maaari mong piliin sa papel at sabihin, ‘Kung ang tao na ito ay nagka-COVID, sila ay mapupunta sa highest risk,’ aniya.

Kung maiuugnay mo sila sa testing, sa therapeutics, kung mababawasan ang pagkakaospital, ito ang daan upang makapamuhay tayo na may COVID.

Ang ilang jurisdictions sa Estados Unidos, tulad ng Florida, ay tinanggap na ang therapeutics. Agresibong ipinaglaban ng governor ng Florida na si Ron DeSantis ang monoclonal antibodies — na ibinibigay intravenously — bilang treatment option.

Sa Canada, hindi pa kaagad available ang monoclonal antibody treatments. Sinabi ni Chagla, na nagsimula ng unang antibody clinic sa Ontario noong nakaraang fall, na sinagupa niya ang serye ng mga balakid.

Nahuhuli na tayo sa implementasyon at naging mahirap ito, aniya. Umasa ako na nasa kamay na natin ang gamot na ito noon pa, nang kinakaharap natin ang pinakamalalang hospitalizations na naranasan natin sa panahon ng pandemya.

Tayo ay nahaharap sa health care overload at the sooner we get this, the better.

Review ng Health Canada 'proceeding swiftly': minister

Isinumite ng Pfizer ang datos sa U.S. Food and Drug Administration para sa emergency use authorization (EUA) noong Nobyembre 16. Isang buwan pagkatapos, nakakuha na ng green light ang kompanya na i-roll out ang produkto sa buong bansa.

Noong isang linggo, dinoble ni U.S. President Joe Biden ang order ng gobyerno sa Pfizer antiviral mula 10 milyon hanggang 20 milyon na treatment courses na ide-deliver sa mga susunod na buwan — isang supply na maaaring sumagip ng isang milyong buhay sa Estados Unidos (bagong window), batay sa naunang pagtatantya.

Albert Bourla, CEO ng Pfizer (archives). Litrato: afp via getty images / Brendan Smialowski

Pfizer, ang New York-based pharmaceutical giant na nag-develop din ng highly effective na COVID-19 vaccine, ay nagsimulang magpadala ng Paxlovid data sa Health Canada regulators noong Disyembre 1.

Ang approval ay maaaring paparating na, wika ni Health Minister Jean-Yves Duclos sa mga reporter noong Miyerkules.

Ang Health Canada approval process ay proceeding swiftly sa isang pinabilis na pamamaraan, na ganun din ang naging kaso para sa ibang approval processes sa nakalipas na 22 buwan, ani Duclos.

Ang mga premier sa bansa, lalo na si Doug Ford ng Ontario, ay tila nawawalan na ng pasensya sa pace ng Canada. Sa isang tawag noong Lunes, hinimok ng mga premier si Prime Minister Justin Trudeau na gawing prayoridad ang pagkuha ng antivirals.

Sinabi ni Duclos na ang mensahe na iyon ay malugod na tinanggap.

Federal health minister ng Canada, Jean-Yves Duclos (archives). Litrato: La Presse canadienne / Justin Tang

Nagkaroon ako ng maraming diskusyon sa mga katrabaho ko sa probinsya at teritoryo sa nakalipas na dalawang linggo, na tinitiyak na kapag naaprubahan na ang treatment mula sa Pfizer, makakakilos tayo ng mabilis para sa clinical use ng treatment sa buong Canada, aniya.

Noong unang bahagi ng Disyembre, umorder ang Canada ng initial quantity na isang milyong treatment courses. Ang ilan sa mga supply na iyon ay darating matapos ang inaasahang approval ng Health Canada — kung gaano ay dapat pa nating makita.

Sinabi ni Christina Antoniou, tagapagsalita ng Pfizer Canada, sa CBC News na ang kompanya ay kumikilos as quickly as possible upang maibigay ang treatment na ito sa kamay ng mga pasyente.

Ang mga detalye ukol sa delivery timelines at amount ng produkto na makukuha ay ibabahagi kapag naaprubahan na ito, aniya.

Sinabi ng tagapagsalita ni Procurement Minister Filomena Tassi na inaasahan ng pederal na gobyerno ang deliveries na magsimula matapos ang approval.

Paxlovid supply maaaring maging problema

Ang isang pangunahing punto para sa Canada at sa mundo ay ang manufacturing capacity. Halos tatlong linggo matapos ang United States Food and Drug Administration FDA approval, ang Paxlovid at produkto ng Merck ay hindi rin marami sa Estados Unidos.

Ang mas maliliit na states ay nakakuha ng napakaliit na shipments. Ang Wyoming ay may sapat na supply lang para sa mas kaunti sa 100 katao.

Matapos tanggihan ng administrasyon ni Biden na magsagawa ng advance purchase agreements para sa antivirals noong huling summer — nang ang COVID-19 ay tila kontrolado — nag-produce lang ang Pfizer ng 120,000 courses ng treatment noong nakalipas na taon.

Sa isang interbyu sa CNBC noong Huwebes, si Rick Bright, ang dating therapeutics adviser ni Biden, ay inamin na ang administrasyon ay dapat naging mas agresibo ukol sa pagkuha ng produkto at pagtulong sa pagpapalawak ng production capacity ng Pfizer.

Baka raw nais nang i-invoke ni Biden ang Defense Production Act, na nagbibigay sa presidente ng kapangyarihan na utusan ang produksyon at supply ng goods at services.

Ito ay isang bagay na sana nagawa ng mas maaga, ani Bright. Sana nirampa natin ang paggawa ng antiviral drugs tulad noong nasa development pa ito.

Ngayon, malaki ang global interest sa antivirals habang humahagupit ang Omicron variant, nangako ang Pfizer na gagawa ng 120 milyon na courses ng treatment sa pagtatapos ng taon.

Sinabi ng kompanya sa mga investor noong nakaraang buwan na nasa proseso ito ng massive network expansion sa 14 na magkakaibang lugar upang matugunan ang malaking demand para sa gamot.

Ginagamit natin ang malaking manufacturing at supply network para sa produksyon ng Paxlovid. Kasalukuyan nating dinadagdagan ang kapasidad at nirarampa ito; tulad ng ating bakuna, inaasahan natin na gamitin ang malakas na manufacturing capabilities at ang ating extensive supplier network para i-improve ang output ng mabilis, ani Antoniou, ang tagapagsalita ng Pfizer.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.