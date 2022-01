VIA Rail panandaliang itinigil ang serbisyo sa pagitan ng Ontario at Quebec

Sinabi ng train company noong Huwebes na kailangan nitong gumawa ng mga pagbabago upang mapanatili ang lebel ng serbisyo sa lahat ng ruta.

Bawat pagbabago na ginawa namin sa aming mga serbisyo ay closely linked sa evolving health crisis at sumusunod sa market demand, ani President and CEO Cynthia Garneau sa isang pahayag.

Simula Enero 17, dalawang tren ang tatakbo back-and-forth sa pagitan ng Union Station sa Toronto at Windsor. Ang serbisyo sa pagitan ng Toronto at Montreal, at Toronto at Ottawa ay mababawasan din.

Sinabi ng VIA na babawasan din nito ang serbisyo sa business class passengers at tatanggalin ang food at drink service. Patuloy naman na magiging available ang food cart sa economy.

Umaasa ang VIA na maibabalik ang full service pagsapit ng spring.

Ang mga sumusunod na tren ay patuloy na tatakbo:

Toronto-London-Windsor: 72/76 & 73/75

Toronto-London-Sarnia: 87-84 (isang departure lamang)

Toronto-Kingston-Montreal: 62/64/68 at 63/67/69

Toronto-Kingston-Ottawa: 51/53/59 at 52/42/54

Quebec City-Montreal-Ottawa: 24/28 at 35/37

Montreal-Ottawa: 51/38

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.