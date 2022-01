Nursing college, unyon kontra sa pag-hire ng Manitoba sa internationally trained nurses

Sinabi ni Health Minister Audrey Gordon noong Miyerkules na may mahigit 90 internationally educated nurses ang nagdadaan sa proseso ng pagkuha ng lisensya ang maaaring magsimulang magtrabaho sa loob ng ilang araw, at 1,360 internationally educated nurses ang naka-meet ng basic eligibility criteria upang magtrabaho sa Manitoba.

Alam naman natin na ang ICU beds ang pinaka-staff intensive beds sa ating health system, kaya kung magagawa natin na ilagay ang mga nurse na ito sa sistema, maaari tayong magbukas ng mas maraming beds, aniya sa isang news conference, matapos tanungin kung paano niya patataasin ang intensive care unit capacity ng Manitoba.

Ngunit sinabi ng College of Registered Nurses of Manitoba na wala silang ideya kung saan nakuha ni Gordon ang bilang na iyon.

Sa kanilang pagkakaalam, may pitong aplikante lang na na-meet ang provincial requirements, at 48 na aplikante lang ang kasalukuyang nasa iba’t-ibang stages ng registration, ani college spokesperson Martin Lussier.

Bilang tugon, sinabi ng spokesperson ng probinsya na ang 1,360 na bilang ay batay sa inquiries na nakuha sa pamamagitan ng kanilang online intake portal.

Sinabi ni Lussier na ilang beses hiniling ng college na makipagpulong kay Gordon o kay Premier Heather Stefanson upang pag-usapan ang registration process para sa internationally trained nurses, ngunit walang oportunidad na makipagkita ang kahit sino sa kanila.

“In that vein, mayroon tayo kaunti o walang kaalaman ng mga characteristics o criteria na ginagamit ng probinsya upang matukoy ang ‘eligibility,’ higit sa mga tanong sa online form, ani Lussier sa isang email.

Hindi tinatanong sa form ang karamihan sa impormasyon na required upang madetermina ang eligibility ng isang internationally educated nurse para sa RN registration sa Manitoba (o iba pang Canadian jurisdiction).

Sinabi ni Lussier na ang bilang ay malamang kasama ang potential candidates para sa licensed practical nursing.

Hindi isang short term solution, ayon sa unyon

Samantala, sinabi ng executive director para sa College of Licensed Practical Nurses of Manitoba na sila ay committed na suportahan ang mga aplikante habang dumaraan sa proseso.

Kinikilala namin ang pangangailangan upang patuloy na maghanap ng bagong innovative solutions para palawakin ang health-care workforce ng Manitoba sa kritikal na panahon na ito, at nananatili kaming committed upang ipagpatuloy ang kolaborasyon sa gobyerno, Shared Health, at iba pang stakeholders, para i-identify ang mga paraan upang i-fast track ang registration na hindi kino-compromise ang kaligtasan, ani Jennifer Breton.

Anuman ang kaso, sinabi ng presidente ng Manitoba Nurses’ Union na ang probinsya ay hindi dapat ibinibida ito bilang solusyon sa kasalukuyang pressure na nararamdaman ng health-care system, dahil aabutin ng taon bago makapagtrabaho ang mga nurse.

Hindi ito isang short-term solution, ito ay isang long-term solution. Hindi natin mailalagay ang nurses sa sistema sa loob ng dalawang linggo, aniya.

Nakikipag-usap ako sa nurses na naging matagumpay dito bilang IENs (internationally educated nurses) at naging successful, at sinasabi ko na aabutin ng dalawa hanggang tatlong taon bago sila makapasok sa ating sistema at maging registered at magtrabaho bilang nurse sa bedside.

Sinabi ni Jackson na sinimulan na dapat ng probinsya ang bagay na ito years ago, at ngayon, dapat nakapokus sila sa pagre-retain ng nurses na mayroon ito.

Mula Oktubre 2021, short ang Winnipeg Regional Health Authority ng 1,331 nurses, ang vacancy rate ay 17.3 per cent.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Peggy Lam.