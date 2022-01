Premier ng Quebec ibinalita ang pagwawakas ng curfew sa Lunes at back-to-school plan

Nagsalita si Legault sa Quebecers sa isang news conference na nagsimula ng 3 p.m. kasama sina Education Minister Jean-François Roberge, Health Minister Christian Dubé at interim Public Health Director Luc Boileau.

Inanunsyo rin niya ang muling pagbubukas ng mga eskuwelahan sa in-person learning sa Lunes, at lahat ng estudyante ay magsusuot ng mask indoors. Ang mga estudyante at educators na magpopositibo sa test o magkakaroon ng close contact sa isang COVID-19 case ay hinihiling na i-isolate ang kanilang sarili sa loob ng limang araw.

Ibinalita na ng ilang CEGEPs at unibersidad ang kanilang plano na muling magbukas ngayong buwan.

Ang mga tindahan sa probinsya, na inutusang magsara tuwing Linggo sa nakalipas na dalawang linggo, ay papayagan na muling magbukas tuwing Linggo sa susunod na linggo.

Sinabi ni Legault na ang probinsya ay nagkaroon ng kasunduan sa isang Quebec company upang bumili ng 70 milyon na rapid test para sa at-home use ng mga taga-Quebec. Ang mga test na ito ay dahan-dahan na ipamimigay sa susunod na mga linggo at buwan. Ang mga estudyante ay makakatanggap din ng rapid test sa mga susunod na araw pagkatapos ng kanilang pagbabalik sa eskuwelahan.

Sinabi ng premier na umaasa siya na muling magbubukas ang mga restaurant at concert venues matapos mabakunahan ang sapat na bilang ng mga tao.

Mayroon tayong mabuting balita ngayon. Sinasabi ng mga eksperto na ang mga bagong kaso ay nag-peak na, at ang wave ng hospitalizations ay inaasahan na magpi-peak sa mga darating na araw, ani Legault.

Kailangan natin mag-ingat. Ang hospitalizations ay nananatiling mataas at maaari pa ring patuloy na tumaas.

Vaccine passports sa mas maraming tindahan

Sinabi rin ng gobyerno na as of Jan. 24, ire-require ang mga kostumer na magpakita ng vaccine passports upang makapamili sa big-box stores na may 1,500 square metres na sukat o higit pa, maliban sa grocery stores at pharmacies, na kinokonsidera na essential services.

Ang 10 p.m. hanggang 5 a.m. curfew ay nagsimula halos dalawang linggo na ang nakalipas, at binatikos dahil nagbigay ng kaunting ebidensya si Legault na ang mga curfew ay epektibo upang pabagalin ang transmission ng virus.

Ang pag-aanunsyo ng pinakahuling measures ay dumating sa parehong araw na naglabas ang public health research institute ng Quebec, ang Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), ng kanilang pinakahuling pandemic projections.

Sinabi ng Institut national de santé publique du Québec INSPQ na magkakaroon ng reduction sa hospitalizations sa pagtatapos ng buwan, at ang bagong hospital admissions ay magpi-peak na sa isang linggo.

Bahagi ng artikulo ni Verity Stevenson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.