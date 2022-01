Mas maraming tao ang umalis ng Toronto, Montreal; pandemya pinabilis ang urban exodus

Mahigit 64,000 katao ang umalis ng Toronto para sa ibang parte ng Ontario mula kalagitnaan ng 2020 hanggang kalagitnaan ng 2021, tumaas ng 14 per cent mula sa dating 12-month period, ayon sa population estimates ng Statistics Canada, at 6,600 naman ang umalis sa probinsya.

Ang Montreal, ang pangalawang pinakamalaking siyudad sa Canada, ay nawalan ng halos 40,000 na residente sa iba pang areas ng Quebec, tumaas ng 60 per cent noong 2021, at 3,600 naman ang umalis sa probinsya.

Isang tao na nakasuot ng face mask sa Montreal noong Huwebes. Litrato: La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Ang COVID-19 pandemic at pag-usbong ng remote work ang nagbunsod sa libo-libong Canadians na umalis mula sa malalaki at expensive cities upang maghanap ng mas maraming espasyo at cheaper real estate sa small centres, cottage towns at coastal regions.

Ito ang tumulong upang magkaroon ng nationwide housing boom at tumaas ang prices sa suburbs at small towns kaysa sa urban centres. Ito rin ang lumikha ng mga alalahanin gaya ng dagdag pressure sa serbisyo ng munisipyo at ang concern na baka ma-price out ang locals.

Sa buong bansa, ang isang bahay sa Canada ay nagkakahalaga na ngayon ng $780,400 — tumaas ng 34 per cent, o halos $200,000, mula Marso 2020.

Maganda ang naging kalagayan (bagong window) ng Atlantic Canada sa exodus. Nadagdagan ng mahigit 6,000 katao (bagong window) ang Halifax hanggang noong Hunyo 30, 2021, ang karamihan ay dumating mula sa labas ng probinsya.

Nag-boom naman ang rural Quebec, nadagdagan ito ng mahigit 25,000 katao mula sa urban centres sa loob ng predominantly French-speaking province.

Ang mga siyudad sa tinatawag na Golden Horseshoe sa paligid ng Toronto ay nakakita rin ng malakas na inflows. Nadagdagan ang Oshawa ng 8,000 katao nang lumipat ang mga residente mula sa Toronto, ang Hamilton (bagong window) at St. Catharines ay nadagdagan ng halos 5,000.

Pinunan ng imigrasyon ang ilan sa population losses ng Toronto.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.