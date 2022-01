Canada kakailanganin ang mas maraming kuryente para maabot ang net-zero: IEA report

Ang International Energy Agency (IEA) report na inilabas ngayong Huwebes ng umaga ay nag-aalok ng isang magandang larawan ng overall federal agency policy ng Canada. Ngunit, binigyang-pansin ng International Energy Agency IEA ang lumalaking pangangailangan sa kuryente ng Canada sa hinaharap, at ultimately, nanawagan sa Canada na gamitin ang non-emitting energy potential nito upang matupad ang climate targets ng bansa.

Ang yaman ng Canada sa clean electricity at ang innovative spirit nito ay maaaring makatulong sa pagkakaroon ng isang secure at affordable na transpormasyon ng kanilang energy system at tulungan na matupad ang mga ambisyosong layunin nito, ani Faith Birol, ang executive director ng International Energy Agency IEA , sa isang news release.

Binigyang-diin ng International Energy Agency IEA na ang Canada ang isa sa mga bansang may pinakamalinis na enerhiya sa buong mundo, 83 per cent ng kuryente ay nanggagaling sa non-emitting sources noong 2020. Ngunit nagbabala ang report na hindi ito dahilan para magpabaya ang Canada. Mas maraming kuryente ang kakailanganin upang mapalitan ang fossil fuels kung nais ng Canada na matupad ang 2030 target nito, ayon sa report, at mas marami pang cuts ang kakailanganin para maabot ang net zero pagsapit ng 2050.

Gayunpaman, kailangan siguraduhin ng Canada na mayroong sapat na bagong clean generation capacity ito upang matugunan ang sizeable levels ng electrification na ipinapahiwatig ng net zero targets.

Nangako ang mga Liberal na lilikha ng 100 per cent net-zero-emitting electricity system pagsapit ng 2035; pagdating ng panahon na iyon, ang bawat bagong light-duty vehicle na ibebenta sa Canada ay magiging isang zero-emission vehicle (bagong window). Ang paglipat mula sa gas guzzlers patungong plug-in electric vehicles ay makakalikha ng bagong pressure sa electrical grid ng Canada, dahil tatalikuran na nito ang fossil natural gas (bagong window) para sa home heating.

Upang matugunan ang mga hamon na ito, nagbabala ang International Energy Agency IEA , na kailangang doblehin o triplehin ng Canada ang power na nanggagaling sa non-emitting sources kumpara ngayon.

Ang ganitong shift ay magre-require ng significant regulatory action, ayon sa report, at ire-require nito na makipagtulungan ang pederal na gobyerno sa mga probinsya at teritoryo na nagkokontrol sa power generation at distribution.

Binigyang-diin ng report na ang integrasyon ng territorial at provincial electrical grids ay pahihintulutan ang fossil fuel-dependent provinces, tulad ng Alberta, na i-decarbonize at i-electrify ang kanilang mga ekonomiya.

Ang report, na pinamagatang Canada 2022 Energy Policy Review, (bagong window) ay nag-aalok ng tinatawag nitong in-depth look sa mga ginawang pangako ng Canada upang baguhin ang energy policy nito. Mula noong isagawa ng International Energy Agency IEA ang kanilang pinakahuling review noong 2015, nangako ang Canada na ika-cut ang greenhouse gas emissions ng 40 hanggang 45 per cent mula 2005 levels pagsapit ng 2030 at matupad ang net-zero emissions pagsapit ng 2050.

Ang International Energy Agency IEA ay kilala para sa produksyon ng kanilang taunang World Energy Outlook. Ang Paris-based autonomous intergovernmental organization ay nagbibigay ng analysis, data at policy recommendations upang i-promote ang global energy security at sustainability. Ang Canada ay bahagi ng intergovernmental body, na nagsasagawa rin ng peer reviews ng energy policy ng mga miyembro.

Tumataas ang oil at gas emissions

Tumugon si Natural Resources Minister Jonathan Wilkinson sa report ng International Energy Agency IEA sa isang news release.

Kinikilala nito ang ambitious efforts ng Canada at historic investments upang makapag-develop ng pathways para matupad ang net-zero emissions pagsapit ng 2050 at tiyakin na ang transition ay naka-align sa ating shared objective na limitahan ang global warming sa 1.5 degrees Celsius, ayon sa pahayag ni Wilkinson.

Tinukoy ng report na — sa kabila ng layuning ito — ang emissions mula sa Canadian oil at gas extraction ay tumaas ng 26 per cent sa pagitan ng 2000 at 2019, karamihan ay mula sa pagtaas ng produksyon.

Kailangan i-reconcile ng Canada ang future growth sa oil sands production sa mas istriktong greenhouse gas requirements, saad sa report.

Sa kabilang banda, napag-alaman ng International Energy Agency IEA na ang emissions per barrel ng oil sands crude ay nabawasan ng 20 per cent sa nagdaang dekada mula sa technical at operational improvements.

Maaaring maging importante iyon, iginiit ng report, dahil naghahanap ang energy investors at buyers ng low-carbon assets at mas maraming bansa na mag-a-adopt ng net-zero policies.

Ang further innovation, tulad ng carbon capture at storage, ay maaaring makatulong sa pagbabago ng oil patch ng Canada, ayon dito. Sinabi rin ng mga Liberal na maglalagay sila ng hard cap (bagong window) sa oil at gas emissions mula sa production, ngunit hindi kasama rito ang pagsusunog ng fossil fuels.

Noong 2021, inilabas ng International Energy Agency IEA ang isang report na determinadong makamit ang net-zero sa 2050, kabilang ang maraming hakbang, lahat ng mga investment sa coal mines, oil at gas wells ay dapat magwakas (bagong window). Gayunpaman, hindi ito binanggit ng report ngayong Huwebes na ikinadismaya ng isang environmental group.

Ang isang glaring omission ay walang sinabi ang assessment na ito tungkol sa production. Alam natin na ang pinakaimportanteng bagay na maaari natin gawin ay ihinto ang paggamit at pag-produce ng oil at gas, ani Julia Levin, isang senior climate and energy program manager sa Environmental Defence.

And yet ito ay absent mula sa report na ito, and that really is a glaring omission, na completely out of line sa kanilang sariling trabaho.

PANOORIN | Climate group sinabi na panahon na upang pag-usapan ang pag-phase out ng oil at gas:

Isang artikulo ni David Thurton (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.