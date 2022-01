Babaeng Keewaywin First Nation nakalikom ng higit $20K para tulungan ang Bearskin Lake

Sinabi ni Rain Harper, 22, na maaaring siya ay mahiyain, ngunit siya ay may malaking puso at nagagalak na makatulong sa ibang tao.

Naramdaman ko na kapag nagsimula ang isang tao ng donation drive, mas marami ang tutulong sa mga nakatira sa Bearskin Lake dahil mayroon isang tao sa komunidad na nagbukas ng pinto para sa kanila, ani Harper.

Ang Keewaywin ay isang Oji-Cree community na matatagpuan 600 kilometro norte ng Thunder Bay, Ont., at 150 kilometro timog-kanluran ng Bearskin Lake First Nation.

Sinabi ni Harper na mayroon siyang group chat kasama ang mga kaibigan mula sa kalapit na mga komunidad, kasama ang Bearskin Lake na ina-update ang grupo tungkol sa kanilang sitwasyon.

Sa nakalipas na dalawang linggo halos kalahati ng tinatayang 460 katao na nakatira sa Bearskin Lake ang nagpositibo sa COVID-19.

Ilang First Nations sa rehiyon ang lumilikom ng pera at nagdo-donate ng supplies sa komunidad (bagong window).

Sinimulan ni Harper ang donation drive sa pamamagitan ng pagpo-post sa isang Keewaywin Facebook page ngunit ang majority ng mga donasyon ay dumating nang inimbitahan si Harper ng isang lokal na istasyon ng radyo upang mag-host.

Sa loob lamang ng ilang araw mahigit $10,000 ang nalikom at sinabi ng band administration na dodoblehin nito ang halaga mula sa donation drive.

Sinabi ni Keewaywin Chief George Kakekagumick na nilapitan siya ni Harper upang tanungin kung OK lang na isagawa ang fundraiser.

Siya ang nagsimula nito, aniya.

Sinabi niya na ipinagmamalaki ng lahat ng tao sa komunidad si Harper.

Sinabi ni Derek Fox, ang grand chief ng Nishnawbe Aski Nation (NAN), na kumakatawan sa 49 First Nations sa hilagang Ontario kasama ang Bearskin Lake at Keewaywin, na pare-pareho ang mga komunidad sa laki ng populasyon at sa mga hamon na kinakaharap nito.

Sinabi niya na ang lahat ng Nishnawbe Aski Nation NAN communities ay matinding tinamaan ng pandemya at ang pagsisikap ni Harper ay nagsasalita sa mas malaking trend ng mga Nishnawbe Aski Nation NAN na kabataan na nagse-step up.

Nakakakita kami ng maraming pagbabago sa aming mga kabataan, aniya.

Hindi lang sila ang aming kinabukasan, sila rin ang aming mga pinuno ngayon.

Isang artikulo ni Rhiannon Johnson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.