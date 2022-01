Canada, Mexico nagreklamo sa diumanoy paglabag ng U.S. sa auto parts provision ng CUSMA

Ang mga motor vehicle ang pangunahing manufactured trade product sa pagitan ng tatlong bansa. Sinasabi ng Canada na ang pananaw ng Estados Unidos sa kasunduan ay gagawing mas mahirap para sa Canadian na mga sasakyan at core auto parts - tulad ng engines, transmissions at steering wheels - na mag-qualify bilang duty-free.

Nag-isyu ng isang pahayag si International Trade and Export Promotion Minister May Ng ngayong umaga at iginiit na ang pananaw ng Estados Unidos sa mga panuntunan ay inconsistent sa trade agreement na napagkasunduan ng tatlong bansa, na naging epektibo noong 2020.

Ang Canada, Mexico, at Estados Unidos ay magbe-benefit lahat mula sa katiyakan na ang Canada-United States-Mexico Agreement CUSMA ay ipapatupad as negotiated, at ang Canada ay optimistic na ang isang dispute settlement panel ay tutulong upang siguraduhin ang timely resolution ng isyung ito, ani Ng.

Ang Canada at Mexico ay nagtutulungan upang maresolba ang alitan sa loob ng mahigit isang taon.

Ang alitan ay nakasentro sa technical issue ng trade deal. Ang probisyon ay nire-require na pagsapit ng 2025, 75 porsyento ng isang sasakyan at ilang core components ay kailangan gawa sa bansa upang ma-qualify na duty-free. Kung hindi, ang Estados Unidos ay magtsa-charge ng taripa sa ilalim ng mga panuntunan ng World Trade Organization.

Ang rules of origin na probisyon ay dapat hikayatin ang production at sourcing ng passenger cars at light-duty trucks sa North America, ani Ng.

Ang outcome ay resulta ng negosasyon at malapit na konsultasyon sa automotive stakeholders, na tinitiyak na ang bagong rules of origin ay palalalimin ang regional integration at susuportahan ang competitiveness ng automotive producers sa North America, ani Ng.

Bago maging epektibo ang Canada-United States-Mexico Agreement CUSMA noong Hulyo 2020, 62.5 per cent lamang ng isang sasakyan ang dapat ginawa sa bansa upang ma-qualify para sa duty-free treatment.

Canada sinasabi na ang U.S. interpretation ay magiging isang pasanin

Sinasabi ng Mexico at Canada na kung ang core car part ay gumagamit ng 75 per cent regional manufacturing, masa-satisfy na nito ang kasunduan upang ma-meet ang pangalawang requirement para ma-qualify ang buong sasakyan at ma-meet ang bar para ituring na duty-free. Hindi sang-ayon dito ang Estados Unidos, na maaaring maging mas mahirap para sa buong sasakyan na ma-qualify para sa duty-free treatment.

Sinabi ng isang Canadian senior government official sa CBC News na ang interpretasyon ng Estados Unidos ay maaaring maging sobrang pabigat para sa industriya at mga regulator.

Habang nire-re-negotiate ang NAFTA noong 2019, nagkasundo ang Canada, Mexico at Estados Unidos na gumamit ng isang dispute mechanism process. Papakinggan ng isang dispute panel ang mga argumento para sa lahat ng bansa.

Ayon kay Ng ang gobyerno ng Canada ay palaging ipaglalaban ang auto industry at mga manggagawa habang tayo ay patungo sa isang sustainable economic recovery.

Ang bagay na ito ay hindi kaugnay ng alitan ng Canada at Estados Unidos tungkol sa electric vehicle tax incentive para sa American-made na mga sasakyan.

Isang artikulo ni Ashley Burke (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.