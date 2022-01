Mga estudyante sa Ontario tatanggap ng 2 rapid tests pagbalik sa eskuwela

Inihayag din ng probinsya noong Miyerkules na ang mga opisyal sa eskuwelahan ang magmo-monitor ng absenteeism sa mga klase sa halip na i-report ang indibidwal na positibong tests.

Sinabi ng mga opisyal na aabisuhan ang mga magulang kapag umabot na sa 30 porsyento ang student at staff absences, na nagbunsod ng alalahanin na ang mga magulang ay hindi malalaman ang status ng eskuwelahan ng kanilang anak hangga’t hindi naabot ang threshold na iyon.

Pagsapit ng Miyerkules ng gabi, tila sinabi ng probinsya na magbibigay ito ng mas specific data sa mga magulang tungkol sa absenteeism.

Sinabi ni Education Minister Stephen Lecce na ang probinsya ay may "malakas na mga proteksyon in place" na "buong sinusuportahan" ni Ontario Chief Medical Officer of Health Dr. Kieran Moore.

Malakas ang aming paniniwala na ang mga bata ay kailangan nasa eskuwelahan, ani Lecce.

PANOORIN | Sinabi ni Lecce na ang probinsya made 'good use of time':

Ibinalita ng probinsya ang updated screening, bagong shipments ng mga mask, mas pinahusay na ventilation, pagbabakuna, bagong hires at time-limited cohorting protocols bilang mga haligi ng kanilang plano upang i-restart ang in-person learning.

Ang mga antigen tests ay ipamimigay simula susunod na linggo, una sa staff, tapos sa mga bata sa daycare at mga estudyante sa public elementary schools, kasunod ang high school students pending availability. Sinabi ng mga opisyal na mas maraming tests ang ibibigay kapag mayroon ng supply.

‘Empowering’ para sa mga pamilya

Ang mga nakakaranas ng sintomas ay gagamit ng dalawang test 24 hanggang 48 hours apart, at maaaring bumalik sa eskuwelahan kapag negative ang resulta sa oras na mag-improve ang kanilang sintomas.

Sinabi ni Moore na ang distribusyon ng rapid tests ay magiging empowering para sa mga magulang at estudyante, laban sa dating PCR testing, dahil ito ay convenient.

Sinabi ng probinsya na ang extra time off, nakapagpadala ito ng mas maraming PPE sa mga paaralan, kabilang ang tatlong layer na mask para sa mga bata, at N95 mask para sa mga staff. Litrato: (Evan Mitsui/CBC)

Maaaring i-rotate ng Ontario school boards ang in-person at remote na mga araw o i-combine ang mga klase, kung kinakailangan, upang mabawasan ang pagsasara ng mga eskuwelahan dahil sa virus-related staff absences kapag muling nagbukas ang klase.

Kailangan mag-report ang mga eskuwelahan araw-araw tungkol sa staff absences sa local public health units upang i-monitor ang disruptions sa mga paaralan, dahil limitado ang access sa tests. Kamakailan lang, binago ng Ontario ang panuntunan kung sino ang puwedeng i-test, binanggit ng mga opisyal na kailangan tipirin ang testing para sa high-risk settings habang nagpapatuloy ang Omicron surge.

Sinabi ni Moore na ang hospitalization rates ngayon ang isa sa pinakaimportanteng sukatan para sa probinsya na i-analyze, dahil ang case counts ay hindi na nagbibigay ng anumang representation ng overall transmission sa Ontario. Iniulat ng probinsya ang new high na 3,448 na pasyente sa ospital na may COVID-19 noong Miyerkules, tumalon ng 1,000 mula sa parehong araw noong isang linggo.

Sa mga naospital, 54 porsyento ang na-admit na ginagamot para sa COVID-19, habang 45 porsyento ang para sa ibang rason ngunit kalaunan ay nag-positive para sa COVID, ayon sa datos ng Ministry of Health. Hindi inilista ng datos ang breakdown para sa naunang waves ng virus upang maikumpara.

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.