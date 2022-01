Vancouver, Edmonton at Toronto may pinakamataas na immigrant retention rates: StatsCan

Tiningnan ng ahensya ang mga imigrante na na-admit sa Canada noong 2014 at nag-file ng taxes noong 2019.

Limang taon matapos ma-admit sa Canada, 86.1 per cent ng mga imigrante na unang nanirahan doon ay nanantili sa Vancouver, na may pinakamataas na retention rate ng anumang metropolitan area, sumunod ang Toronto (85.5 per cent) at Edmonton (84.6 per cent).

Ang metropolitan areas, gaya ng tinukoy ng StatsCan, ay mayroong 100,000 na residente, at 50,000 sa kanila ay naninirahan sa core.

Ang Vancouver ang may pinakamataas na retention rate para sa family-sponsored immigrants at refugees habang ang Edmonton ang may pinakamataas na economic immigrants.

Ipinapakita ng datos na ang karamihan sa mga imigrante na nagpa-file ng tax ay nananatili sa probinsya kung saan sila na-admit. Mahigit 85 per cent ng mga imigrante na dumating sa Canada noong 2014 ay nanatili sa parehong probinsya o teritoryo ng admission pagkalipas ng limang taon.

Pagdating sa probinsya, Ontario ang may pinakamataas na retention rate (93.7 per cent), sinundan ng British Columbia (89.7 per cent) at Alberta (89 per cent). Ang mga probinsya sa Atlantic Canada ang may pinakamababang rates. 28.1 per cent lamang ng mga imigrante ang nanatili sa Prince Edward Island.

Nakita ng mga siyudad na may pinakamataas na overall retention ang mataas na rates para sa lahat ng tatlong immigration categories, ngunit ang rates ng ilang siyudad ay mas hindi pantay.

Ang Montreal ay may mataas na retention para sa family-sponsored na mga imigrante at refugees, ngunit mas mababa para sa economic immigrants, at kahit na ang Winnipeg ay na-retain ang 82 per cent ng kanilang family-sponsored na mga imigrante, ang retention rate para sa refugees ay nasa 40 per cent.

Trabaho isang importanteng factor

Sinabi ni Marshia Akbar, isang researcher sa Ryerson University sa Toronto, ang social, economic at cultural factors ay nakakaimpluwensiya sa mobility decisions ng mga imigrante, ngunit ang trabaho at work experience ang kinokonsidera na pinakaimportanteng factor.

Ipinapakita ng datos na ang mga imigrante na na-admit noong 2014 na may work permit ay mas likely na mananatili sa probinsya at teritoryo kaysa sa mga may study permit.

Nagtatrabaho sila doon, lumikha sila ng sense of belonging at dahil mayroon na silang work experience, nakatutulong ito sa kanila na kumuha ng ibang trabaho kaya hindi nila necessarily nararamdaman na dapat lumipat sa ibang probinsya, ani Akbar, isang senior research associate sa Canada Excellence Research Chair in Migration and Integration ng Ryerson.

Sinabi ni Nathan Po, isang immigration lawyer sa McCuaig Desrochers sa Edmonton, na hindi siya nasorpresang makita ang retention rates na mahigit 80 per cent sa Edmonton at Calgary. Ang rate ng Calgary ay 82.9 per cent.

Ang vast majority ng aking mga kliyente ay bumuo ng tahanan dito, and for the most part, nandito pa rin sila, aniya.

Dagdag pa niya, ang Alberta ay may mas mataas na percentage ng foreign workers kaysa sa ibang probinsya, na maaaring naimpluwensiyahan ang retention rates.

Ginamit ng Statistics Canada ang datos mula sa Longitudinal Immigration Database, na hindi ipinaliwanag kung bakit hindi umaalis ang mga tao. Ngunit pinag-aaralan ni Akbar at ng kanyang mga katrabaho ang tanong na iyon, sinusuri kung bakit ang ilang imigrante ay nanatili sa mas maliliit na siyudad at bayan sa Ontario at Saskatchewan sa loob ng mahigit 10 taon.

Ang ganitong uri ng datos, ani Akbar, ay maaaring i-inform ang matagumpay na immigrant retention strategies.

Ang friendliness ng komunidad ay isa sa mga bagay na masasabi natin na isang paraan para manatili ang mga tao, ani Josephine Allard, education program manager ng Changing Together, isang non-profit na tumutulong sa mga babaeng imigrante sa Edmonton.

Si Allard, na nag-migrate sa Canada mula sa Pilipinas mahigit 50 taon na ang nakalipas, ay sinabi na ang ilang tao na kanyang pinagsisilbihan ay umalis na, ngunit bumalik din sa Edmonton matapos ang ilang buwan, dahil pakiramdam nila mas tanggap sila sa siyudad.

Bagama’t karamihan ng mga imigrante ay nanatili sa Edmonton, sinabi niya na ang pinakamalaking dahilan kung bakit umaalis sa Alberta ay ang hindi pagkilala sa foreign credentials.

Ito lang ang tanging hadlang na napansin namin mula sa aming mga kliyente na pumupunta rito, aniya.

Isang artikulo ni Madeleine Cummings (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.