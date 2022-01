[Ulat] Dapat mag-adapt, hindi pa matatapos ang pandemya: Pinoy business group president

Ipinagbawal ng Ontario government ang indoor dining sa ilalim ng health restriction na ipinatupad noong Enero 5 sa gitna ng tumataas na bilang ng COVID-19 cases sa lalawigan. Litrato: Rodge Cultura/RCI

Maagang tumugon ang restaurant na Bella’s Lechon sa Scarborough sa Toronto sa ginawang aksyon ng gobyerno para labanan ang dumadaming kaso ng COVID-19.

Tuesday pa lang nagsarado na kami ng dine-in. Hindi na kami naghintay ng Wednesday. Sarado kami January 1 to 3, nag-open kami January 4, tapos inimplement [ang restriction] January 5. Sabi ng boss ko, gawin na natin sa Tuesday, ayon kay Operations Manager Alma Viola. Malaki ang epekto ng pagsara namin ng dine-in kasi may mga kostumer namin tanong nang tanong gusto nilang kumain eh hindi pupwede. We need to follow the rule. Malaki ang epekto nun sa business talaga kumpara sa concourse.

Inamin ni Bella's Lechon Operations Manager Alma Viola na malaki ang nawala sa kita dahil ipinagbawal ang indoor dining at napilitan silang huwag muna papasukin sa trabaho ang ilang servers at dishwashers ng restaurant. Litrato: Rodge Cultura/RCI

Bagama’t pinapayagan ang outdoor dining, takeout, drive through at delivery, nalilimitahan ang operasyon sa mga food establishments na higit na nakaapekto sa kita at dahilan ng pagbabawas ng workers.

Natapyas ang kalahati sa kinikita ng Bella’s Lechon dahil sa epekto ng bagong health restriction.

Kasi Saturday at Sunday meron kami mga reservations. Meron kami mga boodle fight. Nawala lahat 'yun no’ng magsarado 'yung dine-in. Importante na sumunod ka kaysa sa mapasarado ka. Rule is rule. We cannot do anything about it, ani Viola.

Sa walk-in order, delivery at pick-up kumikita ang pinagtatrabahuhan na restaurant ni Alma Viola ngayon nang ipinatigil pansamantala ang dine-in sa restaurants. Litrato: Rodge Cultura/RCI

Ilan sa mga workers sa restaurant ang hindi muna pinapapasok sa trabaho.

Sa huling tala nitong Enero 12 may 3,448 ang nagpapagamot sa mga ospital, 505 ang agaw-buhay ngayon sa ICU dahil sa sakit na may kaugnayan sa COVID-19 at naitala ang dagdag na 9,783 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Ontario.

Napilitan ang Ontario government na ibalik ang health restrictions sa modified version ng Step Two sa Roadmap to Reopen (bagong window) simula sa hatinggabi noong Miyerkules, Enero 5, 2022 hanggang sa susunod na 21 araw (sa Enero 26, 2022) depende sa kaganapan sa public health at health system indicators.

Sinabi ni Philippine Chamber of Commerce (PCC) - Toronto President Steve Pagao na tila isang pandaigdigang digmaan ang nangyari. Wala man ni isang missile ang sumira sa buhay at mga ari-arian pero ramdam ang pinsala sa hanapbuhay o kita ng marami aniya sa buong mundo. Trabahante man o negosyante at maliit man o malaki.

I would say the most affected businesses, the kind of businesses, they're dry goods, the hospitality business, for restaurants. I think that's the most affected, basically because people cannot get in and, you know, get their food in there, you have to order and all the day they still conduct business through picked up basis. The in-house dining is pretty much being affected by that, the closures of these stores or restaurants businesses, sabi ni Pagao.

Sinabi ni Steve Pagao na kailangan muling palakasin ang ugnayan ng mga miyembro ng Philippine Chamber of Commerce - Toronto ngayon dahil marami sa mga miyembro at corporate organizations ang naapektuhan ng pandemya. Litrato: Rodge Cultura/RCI

Para tulungan ang mga negosyo, inanunsyo ang COVID-19 Small Business Relief Grant (bagong window) para sa maliliit na negosyong tatamaan ng bagong public health restrictions sa Ontario. Magbibigay ng $10,000 na grant para sa mga piling maliliit na negosyo gaya ng restaurant at bars.

Small businesses, job creators and the entrepreneurial spirit are the backbone of Ontario’s economy. Unfortunately, these businesses have been some of the most impacted by COVID-19, and many continue to struggle, saad sa isang pahayag ni Economic Development, Job Creation and Trade Minister Vic Fedeli.

Ang Ontario Small Business Support Grant (bagong window) ay direkta na suportang pinansyal na ibinibigay sa maliliit na negosyo na kailangang magsara o naapektuhan nang husto ang serbisyo dahil sa provincewide shutdown o public health restrictions na ipinatupad magmula pa noong Disyembre.

Basically, we are very lucky in Canada where all these assistance are being granted by the government compared to our own home country [Philippines], where although they wanted but because of minimal funds that they have, they cannot afford or they cannot even match even 50 per cent of what Canada is granting to its people here, sabi ni Pagao.

Pero hindi lahat ng negosyo ay makakakuha ng financial support mula sa Ontario Small Business Support Grant (bagong window) lalo na kung hindi kasama sa naapektuhan ng bagong COVID-19 restrictions nitong Enero 5.

Simula rin sa Enero 18 tatanggap na ang Ontario government ng aplikasyon para sa Ontario Business Costs Rebate Program mula sa maliliit na negosyo. Ito ang mga negosyo na kinailangan ibaba sa 50 per cent ang capacity gaya ng mga retail stores. Makatatanggap sila ng kalahati sa bayarin habang 100 per cent naman sa negosyong pinasara ang indoor activities gaya ng restaurant at gyms. Kailangan magsumite ang mga negosyong ito ng kanilang property tax at bayarin sa kuryente.

Maglalabas ng kumpletong listahan ang Ontario sa uri ng mga negosyo na eligible sa programa.

Magbibigay ang federal government ng panandaliang income support sa pamamagitan ng Canada Worker Lockdown Benefit (CWLB) para sa mga empleyado o kaya ay self-employed na hindi makakapagtrabaho dahil sa local COVID-19 lockdown o mga ipinatupad na health restrictions.

Makakatanggap sila ng $300 ($270 matapos ang withholding tax) kada linggo. Makakapag-apply ang mga eligible workers para sa alinmang linggo na apektado ang kanilang hanapbuhay sa pagitan ng October 24, 2021 at May 7, 2022. Inaasikaso ito ng Canada Revenue Agency (CRA).

Malaking tulong man ang lockdown benefit para sa mga apektadong workers ay hindi ito sapat sa ibang pamilya ayon kay Pagao.

But given that even with the assistance that they're getting, I don't think a family of four or five won't be able to survive with what I've heard the government would be extending or launching on this financial assistance. That's why no matter what, Filipinos are resilient and they always do something just to augment whatever assistance they're getting from the government, ani Pagao.

Ayon kay Pagao, nag-aalok ngayon ng pautang ang iba't-ibang bangko para sa mga negosyo na walang tubo kapag mababayaran sa takdang panahon. Pero babala niya sa mga kapwa Pilipino na nagnenegosyo maghinay-hinay sa ganitong alok.

"If and when you are not able to pay off the loan within the next two years, because that's [for] two years, then the bank will charge you interest based on the commercial interest after the next two years if you are not able to pay off the loan," sabi ni Pagao.

Hindi pa tanaw ang katapusan ng pandemya kaya lalong dapat mag-adapt umano ang mga nagmamay-ari ng negosyo sa maya't-mayang health restrictions. Ibinunyag ni Pagao na may Pilipino pa na nagbukas ng negosyo sa gitna ng pandemya pero hindi na niya ito idinetalye. Dito umano makikita ang resilience ng marami sa mga Pilipino.