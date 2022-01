Parallel parking test? Optional na ito habang inaayos ng Ontario ang DriveTest backlog

Ang lahat ng ito ay parte ng plano ng probinsya na paikliin ang test upang makatulong sa pagki-clear ng massive backlog na lumaki dahil sa COVID-19 pandemic.

Sa isang statement, sinabi ng tagapagsalita ng Ontario Transportation Ministry na tatanggalin nito ang duplicative elements sa G-class test na parte na ng naunang G2 test sa graduating licensing program ng probinsya.

Sinabi sa pahayag na ang three-point turn, parallel parking at emergency roadside stop ay maaaring alisin mula sa final G-class test “sa diskresyon ng examiner.”

Sinabi ng probinsya na ang pagbabago ay panandaliang hakbang lamang hanggang Marso 31 upang maayos ang testing backlog sa buong probinsya.

Maaaring maghintay ng hanggang isang taon ang drivers

Mahigit 420,000 katao ang naghihintay ng kanilang drive test dahil sa mga nakanselang test sa gitna ng ibat’-ibang COVID-19 lockdowns at safety measures. Sinabi ng driving instructors sa CBC News na dahil sa backlog may ilang tao na naghihintay na ng isang taon para sa kanilang final driving test, bagama’t ang ilan sa kanila ay nakakuha ng appointment sa loob ng ilang linggo sa pamamagitan ng DriveTest booking system.

Ang mga delay ay nagdulot ng problema para sa mga tao na kailangang mag-drive sa trabaho o para sa mga pamilya na pahihintulutan na ang kanilang older teens na magmaneho.

Sinabi ng probinsya na pabibilisin ng mga pagbabagong ito ang testing habang patuloy na patataasin ang skills ng mga driver, ngunit hindi kumbinsido ang ilang driving instructors sa Ontario na ito ang tamang gawin.

Si Sam Chong ay nagte-train ng bagong driving instructors sa pamamagitan ng isang programa sa Humber College sa Toronto. Siya rin ang pinuno ng Association of Professional Driving Instructors of Ontario, isang grupo sa industriya na may mahigit 300 na miyembro.

Frustrated si Chong dahil sa kakulangan ng paglilinaw mula sa probinsya ukol sa mga pagbabago, at sinabi niya na tila nangyayari ito informally sa nakalipas na mga linggo. Ngunit walang opisyal na pahayag mula sa probinsya.

Sinabi niya na ang driving instructors na may recent applicant tests ay bumalik na may tatlong elemento lang sa score sheet — ang three-point turns, parallel parking at emergency roadside stops — ay tinanggal ng testers.

Sa totoo lang, talagang malabo ang komunikasyon sa nakalipas na ilang buwan, ani Chong. Walang kumpirmasyon o konsultasyon mula sa ministry sa aming industriya at all.

Tinatantya ni Chong na ang pagbabago ay maaaring bawasan ng 15 minuto ang typical 30-minute testing time, ngunit sinabi na ang overall evaluation ng mga driver ay maaapektuhan.

Kung ang mga pagbabago na ito ay magiging permanente, sa tingin ko hindi ito magandang choice para sa probinsya, dahil walang ibang paraan para patunayan ng mga aplikante na kaya nilang gawin ang manoeuvres na ito ng ligtas.

Si Waseem Qazi ay isang private driving instructor na may 20 taon na karanasan at may-ari ng Driverzed.com sa London, Ont.

OK naman sa kanya ang mga pagbabago kung ito ay panandalian lang, sinabi niya na epektibo nitong nililipat ang pokus sa everyday driving imbes na sa slow-speed manoeuvres. Gayunpaman, sinabi niya na dapat ituro ng instructors sa mga bagong driver ang skills na ito kung hindi na ito parte ng test.

Karamihan sa mga tao don't back into their driveway dahil hindi sila confident, at hindi sila tinuruan kung paano gawin ito, ngunit ito ang mas ligtas na paraan, ani Qazi. Mahalaga ang parking skills.

Dagdag pa sa mga pagbabago sa testing, sinabi ng probinsya na magha-hire ito ng 251 temporary examiners sa DriveTest centres, at mag-aalok ng road tests sa weekends at gabi upang mabawasan ang wait time.

Isang artikulo ni Andrew Lupton (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.