Tony Staffieri pinangalanan na CEO ng Rogers, tinapos ang public family feud

Si Staffieri ay naging interim CEO simula pa noong Nobyembre 16, nang sinabi ng Rogers na nagsimulang humanap ng executive ang board of directors.

Sinabi ni Chairman Edward Rogers na ang pagkakatalaga kay Staffieri ay inilagay ang kompanya sa isang malakas na posisyon habang naghahanda para sa closing at integration ng Shaw Communications Inc. sa unang bahagi ng 2022.

Pinalitan ni Staffieri, ang dating chief financial officer, si Joe Natale na umalis sa kompanya noong Nobyembre sa gitna ng awayang pamilya sa pagitan ni Rogers at ng kanyang ina at dalawang kapatid na babae, na board members din.

Pumanig ang British Columbia Supreme Court judge kay Edward nang pinalitan nito ang limang direktor na tumutol sa kanyang tangka na gumawa ng mga pagbabago sa naturang kompanya unilaterally.

Sinabi ni Rogers na ang board ay buo ang pagtitiwala sa abilidad ni Tony na pamunuan ang Rogers habang sumusulong sa hinaharap.

Ako ay nananatiling nakapokus sa pagtulak sa shareholder value sa pamamagitan ng improved execution at ang pagkukumpleto sa transaksyon sa Shaw upang lumikha ng isang malakas na organisasyon na nakapokus sa pagde-deliver ng bukod tanging customer service at pinakamahusay na network sa Canada, ani Staffieri sa isang news release.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.