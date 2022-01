Trudeau hindi handa na iendorso ang plano ng Quebec na buwisan ang unvaccinated

Kausap ang mga reporter sa isang press conference sa Parliament Hill, sinabi ni Trudeau na hinikayat ng pederal na gobyerno ang mga hindi bakunado na magpaturok ng shot sa pamamagitan ng travel restrictions at vaccine mandates — ngunit ang isang health care tax tulad ng prinopose ng Quebec ay isang bagong konsepto na nangangailangan ng karagdagang pag-aaral.

Habang ang mga detalye sa stage na ito ay malabo pa, sinabi ni Quebec Premier François Legault noong Martes na ang probinsya ay magpapatupad ng isang health tax sa mga taga-Quebec na tatangging magpabakuna ng unang dose ng COVID-19 vaccine sa susunod na mga linggo.

Hindi sinabi ni Legault kung kailan magiging epektibo ang buwis o kung magkano ang babayaran ng isang average na tao. Sinabi niya na gusto niyang maging significant ang cost nito — mahigit $50 o $100 — upang mahikayat ang mga unvaccinated na magpabakuna ng kahit isang dose.

Sinabi ni Trudeau na ang anumang tax o charge ay dapat sumunod sa Canada Health Act — isang pederal na batas na gumagarantiya sa universal access sa health care.

Details matter. Kailangan natin malaman exactly kung ano ang mga hakbang na kanilang ipapatupad. Kailangan natin malaman ang terms and conditions para malaman kung magiging epektibo ba ito, aniya. Titingnan natin ang mga detalye upang makita kung paano ito eksaktong mangyayari.

Upang makatulong sa paglaban sa Omicron variant, plano ng pederal na gobyerno na mag-deliver ng 16.1 milyon na COVID-19 vaccine doses sa mga probinsya at teritoryo ngayong buwan.

Habang ipinapakita ng naunang data (bagong window) na ang kasalukuyang mga bakuna ay less effective sa pagpigil sa Omicron infection, mas hindi nakakaranas ng malalang outcome ang mga bakunado tulad ng pagkakaospital at kamatayan. Sa Ontario, halimbawa, kung saan mas kaunti sa siyam na porsyento ang unvaccinated sa mga tao edad 12 pataas, ang mga tao na walang dalawang dose ng mRNA vaccine ang nag-a-account para sa kalahati ng lahat ng ICU admissions.

Ang dagdag na 9.3 milyon doses ng Moderna Spikevax vaccine at 6.8 milyon doses ng Pfizer-BioNTech Comirnaty adult/adolescent formulation ay darating sa Canada ngayong buwan, ayon sa data na inilabas ng Health Canada. Noong isang linggo, 500,000 doses ng Pfizer vaccine ang dumating, at 6.3 milyon pa ang susunod ngayong buwan.

Matapos ang mga deliveries, magkakaroon na ng sapat na supply para makapag-alok ng boosters sa lahat ng eligible Canadians habang patuloy na sinisiguro na ang doses ay magiging available para sa mga tao na wala pang first o second dose, ayon sa tagapagsalita ng departamento.

Ang mga probinsya at teritoryo ay may 2.9 million doses ng Pfizer sa kasalukuyan at mahigit 9 milyon na doses ng Moderna Spikevax.

Base sa rekomendasyon ng National Advisory Committee on Immunization (NACI), ang mga probinsya at teritoryo ay nagtabi ng ilang Pfizer supply para sa mga 12-29 taong gulang dahil sa concerns ng elevated rates ng myocarditis na naobserbahan sa paggamit ng Moderna Spikevax vaccine sa age group na ito.

Hinikayat ng National Advisory Committee on Immunization NACI ang mga probinsya na maging prudent sa paggamit ng Pfizer sa mga tao edad 30 pataas upang siguraduhin ang timely at pantay-pantay na access para sa mas nakababatang grupo, ayon sa tagapagsalita ng Health Canada.

Isang artikulo ni John Paul Tasker, (bagong window) CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.