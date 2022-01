Trudeau haharap sa Canadians habang pinupuno ng Omicron ang kapasidad ng mga ospital

Panoorin ang 11:30 a.m. ET press conference live dito:

Ang gobyerno ng Canada ay nakatakdang mag-deliver ng 16.1 milyon na COVID-19 vaccines sa mga probinsya at teritoryo ngayong buwan habang naghahabol ang health authorities na mabakunahan ng una at pangalawang doses ang mga hindi bakunado, at pangatlong doses para sa mga eligible.

Habang ipinapakita ng naunang data (bagong window) na ang kasalukuyang mga bakuna ay less effective sa pagpigil sa Omicron infection, mas hindi nakakaranas ng malalang outcome ang mga bakunado tulad ng pagkakaospital at kamatayan. Sa Ontario, halimbawa, kung saan mas kaunti sa siyam na porsyento ang unvaccinated sa mga tao edad 12 pataas, ang mga tao na walang dalawang dose ng mRNA vaccine ang nag-a-account para sa kalahati ng lahat ng ICU admissions.

Ang dagdag na 9.3 milyon doses ng Moderna Spikevax vaccine at 6.8 milyon doses ng Pfizer-BioNTech Comirnaty adult/adolescent formulation ay darating sa Canada ngayong buwan, ayon sa data na inilabas ng Health Canada. Noong isang linggo, 500,000 doses ng Pfizer vaccine ang dumating, at 6.3 milyon pa ang susunod ngayong buwan.

Matapos ang mga deliveries, magkakaroon na ng sapat na supply para makapag-alok ng boosters sa lahat ng eligible Canadians habang patuloy na sinisiguro na ang doses ay magiging available para sa mga tao na wala pang first o second dose, ayon sa tagapagsalita ng departamento.

Ang mga probinsya at teritoryo ay may 2.9 million doses ng Pfizer sa kasalukuyan at mahigit 9 milyon na doses ng Moderna Spikevax.

Base sa rekomendasyon ng National Advisory Committee on Immunization (NACI), ang mga probinsya at teritoryo ay nagtabi ng ilang Pfizer supply para sa mga 12-29 taong gulang dahil sa concerns ng elevated rates ng myocarditis na naobserbahan sa paggamit ng Moderna Spikevax vaccine sa age group na ito.

Hinikayat ng National Advisory Committee on Immunization NACI ang mga probinsya na maging prudent sa paggamit ng Pfizer sa mga tao edad 30 pataas upang siguraduhin ang timely at pantay-pantay na access para sa mas nakababatang grupo, ayon sa tagapagsalita ng Health Canada.

Isang artikulo ni John Paul Tasker, (bagong window) CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.