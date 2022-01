Bagyong Odette matinding naapektuhan ang mga pamilya ng ilang Pilipino sa Whitehorse

Natakot ako… umiyak lang ako noong panahon na iyon, wala akong kontak sa aking pamilya, ani Johnstone. Sinubukan ko pa rin na mag-concentrate sa trabaho, pero ang isip ko, nasa Pilipinas, umaasa na ligtas sila.

Binayo ng bagyong Odette (Typhoon Rai) ang Pilipinas noong Disyembre 16, 2021, at sinira ang mga bahay, daan at buhay ng maraming Pilipino.

Marami pa ring tao ang apektado pagkatapos ng bagyo, kasama ang malapit na kaanak ng mga taga-Yukon.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ng bansa, 407 katao ang nasawi, 66 ang nawawala at libo-libong tao ang nawalan ng tirahan.

Nang makontak na niya ang kanyang kapatid, nalaman ni Johnstone na para maka-survive, gumapang ang kanyang kapatid sa lupa papunta sa isang ligtas na lugar habang ang kanyang bahay ay nilipad ng malakas na hangin.

Nawala ang lahat sa kanya, bahay, lahat, pero ligtas siya. Ligtas din ang kanyang mga anak, ligtas din ang kanyang asawa, ani Johnstone.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang kapatid ni Johnstone tinitingnan ang nasirang bahay na pinabagsak ng bagyo. Litrato: Leziel Johnstone

Ang iba pang miyembro ng pamilya ni Johnstone, kasama ang anim na kapatid, ina, mga pamangkin, na nakatira sa isang maliit na barangay, ay ligtas din.

Lahat ay apektado, hindi lang ang mga buhay ng tao kung hindi pati rin ang kanilang kabuhayan, aniya. Nasira ang mga pananim at mga hayop ng kanyang pamilya sa bukid.

Sa kasalukuyan, nagpapadala ng pera si Johnstone sa kanyang kapatid na babae upang makakain ang pamilya nito sa Pilipinas.

Noong holiday break, nakalikom ng $3,000 ang Canadian Filipino Association of Yukon (CFAY) sa pamamagitan ng raffle tickets, ayon sa presidente ng asosasyon na si Aurora Viernes.

Nakalikom pa ito ng dagdag na $1,000 sa pamamagitan ng pangangaroling. Ngunit nangangailangan pa rin ng suporta ang mga nasalanta sa Pilipinas dahil wala silang tirahan, access sa running water o pagkain, at kuryente.

Ipinaliwanag ni Viernes na dahil limitado lang ang pera hahatiin ito at ipapadala sa isang tao kada pamilya. Ang mga miyembro ng asosasyon ay kailangan mag-fill out ng online application na idinedetalye ang sitwasyon ng pamilya na makakakuha ng pinansyal na tulong.

Karamihan ng mga tao ay mahirap na, wala silang pera at nagsu-survive lang araw-araw para makakuha ng pagkain. Dumating ‘yung bagyo at nadagdagan pa ang paghihirap ng mga tao roon, paliwanag ni Johnstone.

Sinabi niya na ang kanyang pamilya, tulad ng maraming Pilipino sa bansa, ay nahihirapan na makakuha ng tubig na maiinom at pagkain dahil karamihan sa mga establisyemento ay nawasak ng hangin o baha.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang natira sa bahay ng kapatid ni Johnstone matapos dumaan ang bagyong Odette sa Pilipinas. Litrato: Leziel Johnstone

Hiniling niya sa kanyang kapatid na magbigay ng pagkain sa ibang miyembro ng komunidad.

Talagang naaawa ako sa kanila, pero at the same time, napakasuwerte ko na buhay pa sila, aniya.

Hindi ganun kasuwerte ang iba

Ang ibang pamilya ng mga taga-Yukon ay hindi ganoon kasuwerte.

Si Rex Paver ay lumipat sa Whitehorse 11 taon na ang nakalipas, ngunit karamihan sa kanyang pamilya ay nasa Pilipinas.

Ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng ganitong klaseng super typhoon ang aking pamilya, ani Paver, na namatayan ng limang kapamilya dahil sa bagyo.

Sa ngayon, apat [na katawan] pa lang ang nakita nila, pero hindi ‘yung bunso, na 10 taong gulang.

Sinabi ni Paver na nagdadasal siya at kumukuha ng lakas mula sa kanyang mga katrabaho para maka-cope.

Sinusubukan lang namin na mangolekta ng kaunting pera para sa mga tao at kanilang mga kamag-anak dahil sa ngayon hindi sila maayos financially, emotionally at karamihan sa kanila, sigurado ako, ay na-trauma dahil sa kanilang pinagdaanan, aniya.

Ipinaliwanag ni Johnstone na ang bahay ng kanyang kapatid na lalaki ay natangay ng malakas na hangin ng bagyo at napadpad sa tabi ng ilog. Litrato: Leziel Johnstone

Samantala, nagsama-sama rin ang mga Pilipino sa Greater Toronto Area sa Ontario upang tulungan ang mga biktima ng bagyong Odette.

Isang artikulo ni Sissi De Flaviis (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.