Trudeau at mga premier pinag-usapan ang delivery ng rapid tests, suportang militar

Sinabi ng mga lider na lumahok sa tawag na naging productive ang pagpupulong - bagama’t walang lumabas na bagong impormasyon o mas matibay na commitment upang tulungan ang mga probinsya na labanan ang Omicron surge.

Sinabi ni New Brunswick Premier Blaine Higgs na tiniyak ni Trudeau na ang Canada ay tutupad sa plano nito na magpamahagi ng 140 milyon na rapid COVID-19 tests sa mga probinsya at teritoryo ngayong buwan.

Malinaw ang availability ngunit hindi pa nailalatag ang delivery schedule, sinabi ni Higgs sa Power & Politics (bagong window) ng CBC. “Ngunit tiyak na naroroon ang indikasyon na magkakaroon tayo ng sapat na supply.”

Narito ang buong panayam kay Higgs:

Sinagot din ni Higgs ang prediksyon ni federal Health Minister Jean-Yves Duclos noong isang linggo na ang mga probinsya sa isang punto ay gagawing sapilitan ang pagbabakuna para sa lahat ng mga residente.

Sa tingin ko ito ay isang bagay na pag-uusapan pa sa New Brunswick at malamang sa buong bansa, ani Higgs.

Tinanggihan ng Alberta at Saskatchewan ang ideya na gawing sapilitan ang pagbabakuna. Tila hindi napag-usapan ang isyu sa naturang tawag.

Canada kinokonsidera ang ilang requests para sa tulong

Sinabi ni Newfoundland and Labrador Premier Andrew Furey na ibinalita ni Trudeau sa mga premier na pinoproseso ng kanyang gobyerno ang ilang requests para sa assistance, kasama ang requests para sa military support.

PANOORIN | Newfoundland and Labrador Premier Andrew Furey nagsalita ukol sa tawag noong Lunes kasama si Trudeau:

Nagpadala ng Canadian Armed Forces personnel sa Quebec upang makatulong sa vaccination programs (bagong window) at sa Bearskin Lake First Nation sa Ontario upang tulungan ang komunidad na nagdurusa mula sa isang malawakang outbreak (bagong window).

Sinabi ni Furey na ang pederal na gobyerno is triaging requests para sa karagdagang tulong. Ang mga pederal na opisyal, kasama si Intergovernmental Affairs Minister Dominic LeBlanc, ay nangako ng suporta habang iginiit na ang Canada ay may hangganan ang dami ng mapagkukunang resources.

Iyon ang mga desisyon na kailangang gawin ng pederal na gobyerno at hindi ako naiinggit sa kanila for having to make those, ani Furey sa Power & Politics.

Isa itong very helpful na tawag na malaman na ang prime minister at ang kanyang gabinete at ang gobyerno ay nariyan upang suportahan ang mga probinsya. Walang madaling solusyon dito.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.