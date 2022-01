Amerika inabisuhang huwag bumiyahe sa Canada dahil sa tumataas na COVID-19 caseload

Itinaas ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC ang travel recommendation nito sa Level Four: Very High para sa Canada, at sinabi sa mga Amerikano na dapat nilang iwasan ang pagbibiyahe doon.

Sa kasalukuyan, inilista ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC ang 80 destinasyon sa buong mundo sa Level Four. Sinabi nito na kung kailangan magbiyahe ng mga tao, dapat nilang siguraduhin na sila ay fully vaccinated.

Ang United Kingdom, Italy at France ay kasama rin sa Level Four na mga bansa, kabilang ang marami pang ibang bansa sa Europa at Africa.

Niluwagan ng Estados Unidos noong Nobyembre ang kanilang restrictions sa mga land border sa Canada at Mexico para sa fully vaccinated foreign nationals, winakasan nito ang makasaysayang paghihigpit sa non-essential travelers na ipinatupad mula noong Marso 2020 bilang tugon sa COVID-19 pandemic.

Canadians pinayuhan laban sa non-essential travel

Ang Canada ang isa sa top foreign destinations ng mga Amerikano.

Hindi agad nagbigay ng komento ang gobyerno ng Canada noong Lunes.

Noong isang buwan, nakiusap ang pederal na gobyerno sa Canadians na huwag umalis ng bansa para sa non-essential travel.

Inabisuhan ng Canada ang mga residente noong Marso 2020 na huwag magbiyahe abroad para sa non-essential na mga dahilan tulad ng turismo. Binawi nito ang notice noong Oktubre - bago iniulat ang mga unang kaso ng Omicron variant - at binanggit ang tagumpay ng vaccination campaigns, ngunit muling ibinalik ang kanilang abiso laban sa lahat ng non-essential travel (bagong window).

Ibinaba rin ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC noong Lunes ang travel recommendations mula Level Four hanggang Level 3: High para sa Armenia, Belarus, Lesotho at Zimbabwe. Inaabisuhan ang mga tao na iwasan ang non-essential travel sa mga bansang nakalista sa ilalim ng Level 3. Ni-rate din ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC ang Singapore bilang Level 3, matapos itong ilista dati bilang unknown.

Sinabi ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC na ang mga Amerikano ay dapat fully vaccinated bago bumiyahe sa Level 3 destinations.

Ang COVID-19 hospitalizations sa Estados Unidos ay naabot ang fresh high na 132,646, ayon sa pagtatala ng Reuters noong Lunes, na lumagpas sa record na 132,051 na nairekord noong Enero 2021.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.