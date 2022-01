[Ulat] Mga Pinoy sa GTA tuloy ang pagtulong sa nasalanta ng bagyong Odette sa Pilipinas

Pumwesto ang grupo sa Seafood City - Scarborough nitong weekend para tumanggap ng mga in-kind donations. Nagsilbing drop-off point ang lugar para sa isinagawang donation-drive noong Enero 8, 2021. Litrato: Courtesy: Filipino Achievers of Canada

Nanguna ang Filipino Achievers of Canada kasama ang iba pang mga grupo para tulungan ang mga matinding naapektuhan.

“Right now it’s [for] the immediate needs. People are cold you know, [and] they need clothing. The children needed some school supplies, things like that, their pens… children are our future,” sabi ni Filipino Achievers of Canada President Corie Laraya-Coutts.

Isa si Corie Coutts sa mga nanguna sa pangongolekta ng cash at in-kind donations noong Sabado sa ginawang Tulong sa Pag-ahon Charity Fundraising Campaign. Litrato: Courtesy: Filipino Achievers of Canada

Disyembre 16 noong nakalipas na taon unang umapak sa lupa sa bahagi ng Bucas Grande - Siargao at sa Dinagat Islands sa Pilipinas ang bagyong Odette. Noong mga oras na iyon pumalo sa 165 km/hr ang lakas sa gitna ng bagyo habang may pagbugso na 205 km/h. Itinaas ang Storm Warning Signal Number 4 sa Southern Leyte, Eastern Bohol, Dinagat at Siargao Islands. Habang marami sa mga karatig-probinsya ang apektado rin dahil sa laki, lawak at bilis ng bagyo habang tinatawid nito ang eastern seabord sa CARAGA at Region 7 area patungong Central Visayas bago ito lumabas ng bansa.

Isang residente hinahanap ang kanyang mga gamit matapos manalasa ang bagyong Odette sa Talisay noong Disyembre. Litrato: Associated Press / Jay Labra

Umabot sa 407 katao ang naiulat na nasawi batay sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC). Nasa 66 katao ang hindi pa natatagpuan habang 1,261 ang nasugatan. Nasa 38 probinsya mula sa 11 rehiyon ang naapektuhan at hindi pa tiyak ang kabuuang bilang ng mga kabahayan at imprastraktura na nawasak sa buong bansa.

Sa pakikipag-ugnayan ng grupo sa National Anti-Poverty Commission o NAPC sa Pilipinas unang naipaabot ang cash donations na umabot sa ₱430,000 (Philippine peso). Bahagi ng naipamigay na tulong ay pinambili ng ilang generators para sa mga apektadong komunidad na nawalan ng kuryente ayon kay Coutts.

They sent it to different barangays that they could share in the community because they needed that to power the water supply like water-filling station. And also at the same time, people in the neighbourhood can charge their cell phones so that they could contact their family in the area, in the Philippines or outside the country, masayang sinabi ni Corie.

Katuwang ng grupo ang samahan ng Filipino caregivers na FIL-CORE SUPPORT GROUP, Filipino-Canadian Association of Vaughn, The Filipino Centre at ang Philippine Chamber of Commerce - Toronto.

For this day, we are collecting goods in-kind like food, non-perishable food, blankets, summer clothes, health and child items like hygiene items that will be needed by our countrymen. I think we're just limiting the essentials or basic needs for our people, rather than sending items that are not needed over there, sabi ni Filipino Chamber of Commerce - Toronto President Steve Pagao.

Inihahanda ng nagsanib-pwersa na grupo ang mga in-kind donations gaya ng damit at mga laruan na ipapadala sa Pilipinas. Litrato: Filipino Achievers of Canada

Nakikipag-ugnayan pa umano sa isang airline company ang grupo para mabilis na mapaabot ang makokolektang mga in-kind donations.

We are trying to arrange with PAL (Philippine Airlines) air shipment. Hopefully we'll be getting their response within the week so we could send off by the weekend next weekend, the first batch of our donations, dagdag ni Pagao.

Ipapaubaya ng grupo sa National Anti-Poverty Commission NAPC kung saan sa mga apektado at nangangailangang lugar ang prayoridad na bibigyan ng malilikom na tulong.

Bukas pa rin ang grupo sa anumang grupo, Pilipino man o hindi, at sa sinuman na gustong tumulong.

Tumatanggap ang grupo ng mga non-persihable food, school supplies, summer clothing at hygiene items. Litrato: Courtesy: Filipino Achievers of Canada

Maraming lugar sa Pilipinas ang matinding tinamaaan at higit na nangangailangan ng agarang tulong. Patuloy na tumatanggap ng cash donations ang grupo sa isinasagawang fund drive.

Bukas naman para sa in-kind donations ang The Filipino Centre bilang drop-off point na nasa 4395 Sheppard Avenue East, Scarborough sa Toronto.

Sa mga gusto pang tumulong, maaaring tawagan ang Tulong sa Pag-ahon Campaign sa numerong 647-333-4829.