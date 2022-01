2021 ang ikalimang pinakamainit na taon sa daigdig, ayon sa European Union scientists

Sinabi ng Copernicus Climate Change Service (C3S) ng European Union sa isang ulat ngayong Lunes na ang huling pitong taon ang pinakamainit sa daigdig by a clear margin mula pa noong 1850, ang average global temperature noong 2021 ay nasa 1.1-1.2 C na mas mataas sa 1850-1900 levels.

Ang pinakamainit na taon ay naitala noong 2020 at 2016.

Sa ilalim ng 2015 Paris Agreement, ang mga bansa ay nangako na susubukang limitahan ang pagtaas ng temperatura ng mundo sa 1.5 C, ang level kung saan sinasabi ng mga siyentipiko na maiiwasan ang pinakamalalang epekto ng climate change. Magre-require ito na mangalahati ang emissions pagsapit ng 2030, ngunit sa ngayon ay mas tumaas pa ito.

Habang binago ng greenhouse gas emissions ang klima ng planeta, nagpapatuloy pa rin ang long-term warming trend. Pinalala ng climate change ang maraming weather events na naranasan ng mundo noong 2021, mula sa mga pagbaha sa Europa, Tsina at South Sudan, hanggang sa wildfires sa Siberia at Estados Unidos.

Ang mga pangyayaring ito ang nagpapaalala na kailangan nating baguhin ang ating mga gawi, gumawa ng desidido at epektibong mga hakbang upang magkaroon ng sustainable na lipunan at mabawasan ang net carbon emissions, ani C3S director Carlo Buontempo.

Ang global levels ng CO2 at methane (bagong window), ang pangunahing greenhouse gases, ay patuloy na umaakyat, at pareho nitong naabot ang record highs noong 2021. Ang lebel ng CO2 sa atmospera ay umabot sa 414.3 parts per million (ppm) noong 2021, mas mataas ng 2.4 ppm mula 2020, ayon sa mga siyentipiko.

Sinabi ng C3S na ang levels ng methane, isang malakas na greenhouse gas, ay tumaas sa nakalipas na dalawang taon, ngunit hindi pa lubos na nauunawaan ang rason kung bakit nangyari ito. Ang emissions ng methane ay nagre-range mula sa langis at gas production at pagsasaka (bagong window), hanggang sa natural sources tulad ng wetlands (bagong window).

Matapos ang pansamantalang pagbaba noong 2020 sa simula ng COVID-19 na pandemya, iminumungkahi ng data na ang CO2 emissions sa buong mundo ay tumaas ng 4.9 per cent noong 2021.

Mga record at sakuna

Ang huling summer ang pinakamainit na naitala sa Europa, ayon sa CS3, kasunod ang mainit na Marso at ang pambihirang lamig noong Abril na pininsala ang mga pananim na prutas sa mga bansa tulad ng France at Hungary.

Noong Hulyo at Agosto, isang Mediterranean heat wave ang nagbunga ng wildfires sa bansang Turkey at Greece. Naitala ng Sicily ang bagong European temperature high na 48.8 C (bagong window), isang record na naghihintay ng kumpirmasyon.

Noong Hulyo, mahigit 200 katao ang nasawi sa pag-ulan na nagdulot ng nakamamatay na pagbaha sa kanlurang bahagi ng Europa. Sinabi ng mga siyentipiko na ginawa itong 20 per cent more likely ng climate change.

Noong buwan din na iyon, ang mga pagbaha sa Henan province ng Tsina ay pumatay sa mahigit 300 katao. Sa California, isang record-smashing heat wave ang sinundan ng pangalawang pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ng estado, na sumira sa mga lupain at nagdulot ng matinding polusyon sa hangin.

Sa Canada, ang bayan ng Lytton, British Columbia B.C. , ay na-wipe out noong buwan na iyon matapos lamunin ito ng wildfire. Binasag din ng ilang parte ng probinsya ang heat records noong nakaraang tag-araw dahil sa matindi at walang lubay na heat wave.

Maglalabas ang NASA at ang National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ng kanilang climate findings sa darating na Miyerkules.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.