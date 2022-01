Canada nag-alok ng tulong sa U.S. upang i-de-escalate ang Russia-Ukraine crisis

Nakipagkita si Foreign Affairs Minister Mélanie Joly kay U.S. Secretary of State Antony Blinken noong Disyembre 31, nang ialok ang tulong, ayon sa isang source na may nalalaman tungkol sa bagay na ito.

Sinabi ng source na ang mensahe ay malugod na tinanggap ni Blinken.

Ang bilateral talks sa pagitan ng Russia at Estados Unidos ay kasalukuyang nagaganap sa Geneva (bagong window) ukol sa halos walong taon na digmaan sa Ukraine. Ang Washington ay nakikipagtulungan sa mga allies, kabilang ang Canada, upang pigilan ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Halos 100,000 na sundalong Ruso ang naka-istasyon malapit sa silangang border ng Ukraine.

Iniulat ng The New York Times na ang administrasyon ni Biden at ang allies ay naghahanda ng posibleng bagong sanctions laban sa Russia upang subukan na i-de-escalate ang sitwasyon. Ang mga sanction ay maaaring ipatupad sa loob ng ilang oras kung sasakupin ng Russia ang Ukraine.

Maaaring isama sa mga sanction ang pag-cut off sa pinakamalaking financial institutions ng Russia mula sa global transactions, pag-i-impose ng embargo sa ilang American technology at ang pagbibigay ng armas sa mga rebelde sa Ukraine, ayon sa naturang pahayagan.

Bago ang high-stake talks ngayong Lunes, sinabi ni Blinken na hinimok ng administrasyon ni Biden ang mga bansa sa labas ng Europa at ang Kremlin ay may dalawang options.

May daan tungo sa diyalogo at diplomasya upang subukan na maresolba ang ilan sa mga pagkakaiba at upang maiwasan ang komprontasyon, ani Blinken sa CNN Sunday. Ang isa pang daan ay komprontasyon at massive consequences para sa Russia kung muli itong magiging agresibo laban sa Ukraine.

Sina U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman at Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov bago ang security talks ngayong Lunes sa United States Mission sa Geneva, Switzerland. Litrato: Reuters / Denise Balibouse

Canada nakikipagtulungan sa allies ukol sa mga bagong hakbang

Sinabi ng Global Affairs Canada (GAC) na ipinatupad na nito ang malawak na economic sanctions laban sa mahigit 430 Russian at Ukrainian na mga indibidwal at entidad na nagpasimuno ng paglabag sa soberanya ng Ukraine o ginulo ang trabaho ng mga internasyonal na organisasyon sa Ukraine. Ngunit nakikipagtulungan din ang Canada ukol sa iba pang hakbang kasama ang allies, ayon sa gobyerno.

Patuloy na nakikipagtulungan ang Canada sa international allies at partners sa mga karagdagang hakbang ukol sa bagay na ito, ani Global Affairs Canada GAC spokesperson Jason Kung sa isang pahayag sa CBC News.

Si Joly at ang senior government officials ay nananatiling aktibong engaged sa Estados Unidos at European partners bilang parte ng co-ordinated efforts upang pigilan ang karagdagang agresyon ng Russia laban sa Ukraine at upang hikayatin ang de-escalation, ani Kung.

Ang Canada ay nakapokus sa pakikipagtulungan sa like-minded na mga bansa upang mag-apply ng economic at diplomatic means upang subukan na i-de-escalate ang conflict. Ngunit sinabi rin ni Joly sa publiko na gagamitin niya ang lahat ng paraan na kinakailangan upang pigilan ang pagbabanta ng Russia, iniulat ng National Post noong nakaraang buwan.

Sinabi ng Global Affairs Canada GAC na ang Canada ay judicious sa approach nito kung kailan nito ide-deploy ang sanctions, at ang mga sanction ay isa lang sa mga diplomatic tool. Sinabi ng departamento na iginiit ni Joly ang buong suporta ng Canada sa soberanya at kasarinlan ng Ukraine sa Foreign Ministers' Meeting ng NATO.

200 Canadian troops na nasa Ukraine

Ang Canada ay isa sa pinakamalaking supporter ng Ukraine at orihinal na nag-sponsor sa bid ng Ukraine na sumali sa NATO.

Nag-demand ang Russia ng bagong security guarantees mula sa NATO, kabilang ang pagde-deny ng membership sa Ukraine at ang pagpapahinto ng military deployments sa Eastern Europe.

Sinabi ng Moscow na ito ay isang essential na kondisyon upang bumaba ang tensyon at ma-defuse ang krisis sa Ukraine.

Joly nakipagkita sa mga sundalong Canadian sa NATO base sa labas ng Riga, Latvia, noong Nobyembre 2021. Litrato: CBC / Stephanie Jenzer

Sa kasalukuyan mayroong 200 Canadian Armed Forces members sa Ukraine na parte ng isang international training mission upang tulungan na maging mas mahusay ang combat skills ng mga sundalo ng Ukraine.

Sinabi ng NATO at Estados Unidos na hindi sila magpapadala ng military members sa Ukraine upang depensahan ang bansa kung magkaroon ng pananakop.

Sinabi rin ng Canada na bukas ito sa pag-e-extend ng operasyon sa Ukraine at sa kontribusyon ng Canadian Armed Forces sa kampanya ng NATO na pigilan ang Russia, ayon sa mandate letter ni Defence Minister Anita Anand.

Namumuno sa mga pag-uusap ngayong Lunes, iniulat ng news agencies ng Russia na sinabi ni Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov na siya ay dismayado sa mga naririnig mula sa Washington nitong mga nakaraang araw. Nagbabala rin si Ryabkov na ang Estados Unidos ay kulang ang pagkakaunawa sa security demands ng Russia at sinabi na makikipag-negotiate ito.

Nakikipag-negotiate si Ryabkov sa Geneva ngayong araw kay U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman.

Ang mga pag-uusap ay nangangako na magiging mahaba at substantial, nag-tweet ang Russian diplomatic mission sa Geneva, na may litrato ng dalawang lead negotiators na nakatayo sa harap ng kanilang mga watawat.

Kasunod ng bilateral meeting sa Geneva, ang mga kinatawan sa NATO ay makikipagkita sa mga Russian delegation sa Brussels.

Isang artikulo ni Ashley Burke (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.