Canadian Armed Forces tumutulong upang mapabilis ang 3rd dose vaccination sa Quebec

Lumaki ako sa NDG-Westmount, ito talaga ang eksaktong lugar ko noong ako'y bata pa. Ito ang pupuntahan mo na mall, ani ng military reservist.

Ngayon, si Doran ang commanding officer in charge sa mga tropang na-deploy sa mga vaccination centre sa Montreal area para makatulong sa pagbabakuna ng third dose sa Quebec, habang ang health-care system ay nakikipagbuno sa tumataas na hospitalizations.

May 200 miyembro ng armed services ang naka-istasyon sa buong probinsya mula pa noong Enero 3.

Noong Disyembre, sa pangalawang pagkakataon mula magsimula ang pandemya noong 2020, humingi ng tulong ang Quebec mula sa Canadian Armed Forces upang pangasiwaan ang COVID-19 sa probinsya sa gitna ng Omicron wave.

Tinulungan ng militar ang Quebec (bagong window) at ang iba pang probinsya noong unang wave ng pandemya habang nanalasa ang virus sa long-term care homes (CHSLDs) at iba pang seniors’ centres. Si Doran ay isa sa mga sundalo na iyon.

Iba ito kaysa noong [2020] dahil wala kami sa CHSLDs, nasa vaccination centres kami, sabi ng commanding officer ng Montreal Territorial Battalion.

Ngunit at the end of the day, ang overall mission namin ay pareho pa rin, iyon ay ang suportahan ang ating komunidad kung saan at kailan kami kailangan.

Misyon: Tulungan na mabilis na mabakunahan ang mas maraming tao

Sa loob ng nakalipas na linggo, ang militar ay nagbibigay ng suporta sa vaccination centres sa ilang rehiyon kagaya ng Montreal, Laval at ang Eastern Townships upang tulungang mabakunahan ang mas maraming tao sa pinakamaikling oras.

Noong Sabado, mga 20 sundalo ang dineploy sa dalawang vaccination centres sa Chaudière-Appalaches.

Hindi nagsasaksak ang mga sundalo ng bakuna sa publiko, sa halip sila ang tumutulong sa administratibo at logistical tasks upang tumakbo ng maayos ang centres.

Ang mga sundalo ay hindi nagsasaksak ng bakuna, sa halip sila ay nagbibigay ng administrative assistance. Litrato: CBC / Rowan Kennedy

Ang karamihan sa mga sundalo ay nasa data entry, sinusuportahan nila ang entry ng information kapag dumating ang mga tao para magpabakuna, may appointment man o para mag-walk-in, ani Doran.

Ang ibang sundalo ay naatasan na magbigay ng general assistance, tulad ng pagtulong sa mga taong may limitadong mobility at paggabay sa mga tao sa proseso ng pagbabakuna.

Upang maghanda para sa deployment, sinabi ni Doran na bawat sundalo ay kailangang kumpletuhin ang online courses na inaalok ng Ministry of Health and Social Services ng Quebec (MSSS).

Ang mga sundalo ay dumalo sa isa hanggang dalawang araw na on-the-job training sessions na pinamunuan ng mga kasalukuyang empleyado ng vaccination sites.

Ang desisyon ng Quebec na humingi ng tulong sa labas ay sumasalamin sa malalang sitwasyon ng COVID-19 sa buong probinsya.

Noong Linggo, ang hospital admissions sa Quebec ay tumalon ng 140, totalling 2,436 — isang all-time pandemic high. Ang dagdag na pressure ang nag-udyok sa ilang ospital sa buong probinsya na i-delay ang surgeries at medical appointments (bagong window).

Mga residente napanatag sa presensya ng militar

Naturukan ng pangatlong dose si Irini Zarokosta noong Linggo sa Decarie Square vaccination centre. Sinabi niya na ang presensya ng militar ay nakakapanatag makita.

Siguro magkakaroon tayo ng mas mahusay na kontrol [ng COVID-19] dahil ito ang militar at alam nila [kung paano] mas mahusay na i-structure ang ilang mga isyu, ani Zarokosta.

Naturukan din ng pangatlong dose noong Linggo si Kim Fuller. Naniniwala siya na ang military aid ay kinakailangan at sumasalamin sa gravity ng sitwasyon.

Anumang tulong na matatanggap natin upang magkaroon ng better coordination at patakbuhin ng mas maayos ang mga bagay ay nangangahulugan na mas maraming tao ang lalabas [para maturukan ng kanilang pangatlong bakuna], aniya.

Mula Linggo, 23 porsyento ng Quebecers ang nakakuha na ng tatlong doses ng COVID-19 vaccine.

Ang mga residente edad 40 pataas ay eligible na mag-book ng appointment para sa kanilang pangatlong dose ng COVID-19 vaccine simula Lunes habang patuloy na niro-roll out ng probinsya ang booster shots sa buong populasyon. Pagsapit ng Enero 17, lahat ng adults sa Quebec ay maaari na magparehistro sa ClicSanté (bagong window) para makakuha ng pangatlong dose.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Base sa ulat ni Rowan Kennedy at The Canadian Press.