Balik eskuwela na ang mga estudyante sa Alberta at British Columbia

Ang rapid tests at medical-grade masks ay ipamimigay sa mga eskuwelahan sa Alberta, ayon sa provincial officials, at inaasahan na lahat ng eskuwelahan ay makakatanggap ng initial shipment sa pagtatapos ng linggo.

Ang mga rapid test at mask ay ipapadala in phases, ayon sa isang statement (bagong window) na inisyu ng probinsya noong nakaraang linggo.

Nagpahayag ang Edmonton Public Schools at Alberta Teachers' Association ng kanilang mga alalahanin tungkol sa supplies na hindi maipapamahagi kaagad-agad, at maaaring magpalala sa mabilis na pagkalat ng Omicron cases.

Sinabi ni Dr. Deena Hinshaw, ang chief medical health officer ng Alberta, na ang pagbabalik sa in-person learning ay importante para sa mental wellness ng mga estudyante.

Sa British Columbia, sinabi ni Education Minister Jennifer Whiteside na kasama sa safety measures ang virtual assemblies, visitor restrictions, staggered break times at access sa three-layered masks habang tinatahak ng mga eskuwelahan ang wave na ito ng COVID-19.

Imo-monitor din ang school attendance at ang hindi pangkaraniwang pagbaba ng attendance ay magti-trigger ng response mula sa public health, na kasama ang imbestigasyon, ang paggamit ng rapid tests o temporary shift kung paano mag-aaral ang mga estudyante, aniya.

Upang makatulong sa epektibong information-sharing, hinihikayat ang mga magulang na iulat ang rapid test results sa public health at siguraduhin na kokontakin nila ang eskuwelahan kung ang kanilang anak ay mananatili sa bahay dahil sa karamdaman, aniya.

Sinabi ni Teri Mooring, ang pinuno ng BC Teachers' Federation, na nais niyang gawing prayoridad ang mga guro para sa COVID-19 booster shots at N95 masks, na dapat ay maging available para gamitin sa mga eskuwelahan. Ang enhanced masking, paggamit ng HEPA filters at ang masiguro na may pangatlong shot ang mga guro ang susuporta sa mga eskuwelahan upang manatili itong bukas, aniya.

Ang probinsya 一 na pinayagan ang ilang anak ng essential workers at mga mag-aaral na may disabilities na bumalik sa eskuwelahan noong isang linggo 一 ay nagbabala na maaaring magkaroon ng functional closures dahil sa pagkakasakit ng staff at ang COVID-19 exposure notices ay hindi na ipapadala maliban na lang kung may significant dips sa attendance.

Inaasahan na magbibigay ng updated COVID-19 data ang mga health official ng Alberta at British Columbia ngayong Lunes.

Isang artikulo ng The Canadian Press at CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.