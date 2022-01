Kalahati ng mga taong inalok ng Moderna COVID-19 vaccine ay tinanggihan ito

Maaaring i-cancel nila ang kanilang appointment. Maaaring mag-walk out sila, ani Justin Bates, CEO ng Ontario Pharmacists Association.

Gumagawa iyon ng isang matinding hamon, ani Bates dahil kailangan harapin ng mga pharmacist ang mga palaban na pasyente na gustong mamili ng bakuna.

Ginawa rin ito ng maraming tao noong huling spring (bagong window) nang kinuwestyon nila ang kaligtasan ng Moderna o ang paghahalo ng mga bakuna nang i-rollout ang pangalawang dose.

Ngayon, mas kumonti ang kanilang choice sa bagay na ito dahil maraming public health units ang nagreserba ng Pfizer para sa mga nakababatang tao dahil mas malaki na ang supply ng Moderna. Sa Toronto, ang mga taong edad 18 pataas ay bibigyan lang ng Moderna (bagong window) sa mga klinika na pinapatakbo ng siyudad pagsapit ng Enero 6. Ganoon din ang gagawin para sa mga taong edad 30 pataas (bagong window) sa Durham region.

Noong nakaraang fall, nirekomenda ng gobyerno ng Ontario ang Pfizer para sa mga taong edad 18 hanggang 24 (bagong window)dahil sa mild risk ng pambihirang heart condition na myocarditis out of an abundance of caution. Ang Pfizer ay inaalok lang sa mga indibidwal edad 12 hanggang 17.

Pinili ni Jason Chomik na magpaturok ng Moderna para sa kanyang third shot noong Bagong Taon, kahit na ipinagpaliban niya ang dalawang appointment para makakuha ng Pfizer para sa kanyang pangalawang dose. Sinabi niya na ang surging Omicron variant ang nagbunsod sa kanya upang magpasya.

Kung hindi tumataas ang mga numero na kasing bilis ng nakikita ko ngayon, siguro naghintay pa ako, aniya.

Masaya ako na naturukan ng booster pero concerned pa rin sa long-tern effects ng paghahalo ng mga bakuna.

‘Gusto lang nila ng Pfizer’

Kahit na sinasabi ng mensahe sa publiko na ang paghahalo ng mga bakuna ay ligtas, gayundin ang Moderna, marami pa rin ang nag-aalangan na magpaturok nito. Bukod sa mga pharmacy, nakikita rin ito ng health workers at ibang vaccine clinics.

Kapag umupo na sila sa silya, agad nilang kino-confirm [kung makakakuha sila ng Pfizer] sa akin, ani Allan Grill, na nagbibigay ng mga bakuna sa York region, norte ng Toronto, at ang chief of family medicine sa Markham Stouffville Hospital.

Gusto lang nila ng Pfizer.

Si Grill, kasama ang maraming infectious disease experts, ay matagal ng sinasabi na ang panganib na mahawa ng COVID-19 ay mas mabigat (bagong window) kaysa sa anumang panganib na makukuha mo sa mga bakuna.

Ang Omicron ay kumakalat like crazy at ang mga tao ay nagkakasakit, aniya.

Kahit ang Chief Medical Officer ng Ontario na si Dr. Kieran Moore ay nakiusap sa kanyang briefing noong Huwebes.

Ako rin, nagpaturok ng Moderna bilang booster, aniya.

Ipinapakita ng pinakahuling ebidensya na ang proteksyon na ibinibigay ng Moderna vaccine, partikular sa mga mas matandang indibidwal, ay napakalakas.

More brand awareness

Sinabi ni Bates na mas maraming brand awareness ang Pfizer vaccine, lalo na’t maraming tao ang nakakuha nito para sa kanilang una at pangalawang dose. Sinabi rin niya na patuloy na binabago ng pandemya ang polisiya sa pagdaan ng panahon at bagong research.

Hindi sanay ang mga tao na makitang nag-e-evolve ang siyensya in real time, aniya. At mahirap baguhin ang public perception.

Sinabi naman ng Medical Officer of Health ng Toronto na si Dr. Eileen de Villa na ang siyudad ay ginagawa ang lahat ng aming makakaya upang siguraduhin na alam ng mga tao na ang mga bakuna ay ligtas at epektibo.

Ang medical officer of health ng Toronto na si Dr. Eileen de Villa (archives). Litrato: CBC/Evan Mitsui

Sa katunayan, may mga pag-aaral na nagpapakita na may partikular na benefit sa mga taong naturukan ng Moderna vaccine at ang effectiveness nito laban sa Omicron variant.

Isang artikulo ni Lisa Xing (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.