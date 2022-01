Mga probinsya maaaring gawing mandatory ang pagbabakuna, ani federal health minister

Nakikita natin ngayon na ang health care system sa Canada ay marupok, ang mga tao ay pagod na, at ang tanging paraan na alam natin para malampasan ang COVID-19, ang variant na ito at anumang variant sa hinaharap, ay sa pamamagitan ng pagbabakuna, ani Duclos.

Sinabi ni Duclos na habang ang rapid tests, masking at social distancing ay useful tools, hindi nito kayang wakasan ang pandemya on their own.

Fifty per cent ng hospitalizations ngayon, sa Quebec, ay dahil hindi nagpapabakuna ang mga tao, aniya. “Ito ay isang pasanin para sa health care workers, isang pasanin sa lipunan na napakahirap dalhin at napakahirap para sa maraming tao na maintindihan.

Kaya naman sinisimulan ko ang pag-uusap na ito na pinaniniwalaan ko na ang mga probinsya at teritoryo, kasama ang suporta ng pederal na gobyerno, ay nanaisin sa mga susunod na linggo at buwan.

Sinabi ni Duclos na habang wala pang napag-uusapan tungkol sa mandatory vaccination policies ngayon, naniniwala siya, batay sa kanyang personal understanding sa nakikita natin internationally at domestically at sa aking pakikipag-uusap sa health ministers nitong mga nakaraang linggo, na ang diskusyon ay magsisimula sa darating na mga linggo o buwan.

Iginiit niya na nakasalalay sa mga probinsya ang pagpapasya kung magpapatupad ito ng mandatory vaccination policies.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.