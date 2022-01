Filipino Canadian Nina Lee Aquino hinirang na artistic director ng NAC English Theatre

Hinirang si Aquino bilang susunod na artistic director ng National Arts Centre NAC English Theatre noong Huwebes.

Papalitan niya si Jillian Keiley (bagong window) na bababa sa puwesto ngayong summer matapos pamunuan ng isang dekada ang naturang institusyon sa Ottawa.

Sinimento ni Aquino ang kanyang reputasyon bilang lider ng theater community sa Canada sa loob ng kanyang 10 seasons bilang artistic director ng Factory Theatre sa Toronto.

Siya ay isang award-winning na direktor, dramaturg at titser na kinilala para sa pagdadala ng umuusbong na talento at magkakaibang boses sa entablado.

PANOORIN | Theatremaker Nina Lee Aquino binalikan ang payo na bumago sa kanyang buhay:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Nakatakdang pangunahan ni Aquino ang National Arts Centre NAC English Theatre sa Agosto 29.

Ang National Arts Centre NAC na pinapangarap ko ay isang creative catalyst para sa pagbabago at transpormasyon, ani Aquino sa isang news release (bagong window).

Ito ay isang lugar kung saan ang mga artist at manonood ay patuloy na magtatanong at mag-e-explore kung ano ang lugar ng Canada sa mundo at kung ano ang lugar ng mundo sa Canada.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.