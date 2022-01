Canada nagdagdag ng 55,000 na trabaho noong nakaraang buwan bago tumama ang Omicron

Iniulat ng Statistics Canada ngayong Biyernes na dalawang probinsya 一 ang Ontario at Saskatchewan — ang responsable para sa lahat ng gains, habang ang job market ay flat sa lahat ng ibang lugar.

Ayon sa labour force survey ng data agency, 123,000 Canadians na may full-time na trabaho ang nadagdag noong Disyembre, at may 68,000 na mas kaunting part-time work.

Habang ang job gain ay doble sa inaasahan ng mga ekonomista, ito ay dapat tingnan with a grain of salt, dahil sa nangyayaring pagkalat ng COVID-19 simula nang kolektahin ang data. Isinagawa ng Statistics Canada ang job survey noong linggo ng Disyembre 5 nang dumating ang Omicron variant.

Omicron-related measures may impact

Mula noon, pinuno ng bagong variant ng COVID-19 ang testing capacity sa buong bansa, at nagkaroon ng mga lockdown at iba pang mga paghihigpit na mayroong major impact sa job market.

“Mula noong December reference week, maraming probinsya ang gumawa ng adjustments sa kanilang public health measures bilang tugon sa tumataas na COVID-19 cases, kasama ang renewed capacity limits o pagsasara ng restaurants, stores, recreational facilities at entertainment venues, gayundin ang extension ng school holiday break o ang pagbabalik ng online schooling, ayon sa Statistics Canada. Ang parehong measures noong mga naunang buwan ay nagresulta sa labour market impacts.”

Sinabi ni Tanya Gullison na bahagi ng human resources consultancy na LHH na dalawang sektor ang tatamaan ng data sa susunod na buwan, ang retail at hospitality.

“Habang tinitingnan natin ang mga susunod na buwan, makikita ang pagbaba ng high-contact na mga trabaho dahil ang mga manggagawa ay aasa sa financial support benefits tulad ng CWLB,” aniya, tinutukoy niya ang inanunsyo na income support program ng pederal na gobyerno para sa mga manggagawa, ang Canada Worker Lockdown Benefit or CWLB.

Ang jobless rate ay nasa 5.9 per cent. Dalawang taon sa susunod na buwan, bago ang pandemya, ito ay nasa 5.7 per cent.

May 1.21 milyong tao sa Canada ang officially categorized na unemployed noong Disyembre, ibig sabihin naghahanap sila ng trabaho ngunit hindi makakita nito. Ito ay 67,000 na mas marami kaysa sa 1.15 milyong tao na unemployed noong Pebrero 2020.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.